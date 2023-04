Boje v Súdánu pokračují, dnes si vyžádaly život pracovníka OSN

Pokračující boje v Súdánu si dnes vyžádaly život už čtvrtého humanitárního pracovníka OSN, uvedla agentura Reuters. Muž, který pracoval pro Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) se dostal pod křížovou palbu poblíž súdánské metropole. Nejtěžší střety se podle televize Al-Džazíra aktuálně odehrávají východně od Chartúmu. Krvavé boje o moc mezi polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) a súdánskou armádou si od soboty podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vyžádaly nejméně 413 obětí a přes 3500 zraněných.

Střety se dnes přesunuly na východ od řeky Modrý Nil, do oblasti, kterou prochází hlavní silnice spojující súdánskou metropoli s několika městy na východě země. "Ta silnice je zásobovací trasa pro armádu, což vysvětluje, proč se střety v té oblasti zintenzivnily," uvedl korespondent Al-Džazíry. Armáda dnes poprvé nasadila do bojů pozemní jednotky, mají "likvidovat ohniska povstaleckých skupin" v okolí hlavního města.

"Jsem hluboce zarmoucen smrtí našeho humanitárního kolegy a připojuji se k jeho manželce a novorozenému dítěti a k našemu týmu v Súdánu, kteří truchlí," uvedl dnes generální ředitel IOM António Vitorino, píše agentura Reuters. Vozidlo, v němž muž cestoval se svojí rodinou, se dnes dostalo pod křížovou palbu při cestě jižně od Chartúmu. IOM v zemi přerušila svou činnost. Jedná se o úmrtí již čtvrtého humanitárního pracovníka organizací spadajících pod OSN.

Dětský fond OSN (UNICEF) dříve uvedl, že v současném konfliktu v této africké zemi dosud zemřelo nejméně devět dětí a dalších 50 bylo zraněno.

Švédsko hodlá evakuovat svou ambasádu v Súdánu a rodinné příslušníky jejích zaměstnanců, jakmile to situace umožní, uvedl dnes švédský premiér Ulf Kristersson. Postup koordinuje s dalšími státy a chce pomoci dalším Švédům v Súdánu, "jakmile to bude možné". Způsob, jak evakuovat své občany ze země hledá také Švýcarsko. Podle švýcarské diplomacie je v Súdánu registrováno zhruba 1000 švýcarských občanů a další jsou v zemi na dovolené. Také Bern jedná s dalšími státy o možné společné evakuaci, avšak zdůraznil, že by to vyžadovalo garanci bezpečného leteckého koridoru.

Češi jsou aktuálně v Súdánu čtyři, uvedlo ve čtvrtek české ministerstvo zahraničí s tím, že jejich evakuace v tuto chvíli není možná kvůli pokračujícím bojům a zavřeným letištím. Podle zjištění serveru Seznam Zprávy se jedná o technické pracovníky společností BM Motors a VAE Controls. Dva jsou v Chartúmu a dva v dárfúrské Njale.

Svaz súdánských lékařů upozornil na kritickou situaci, ve které se nacházejí zdravotnická zařízení. "Humanitární situace je katastrofální. Nemocnice stále trpí výpadky elektřiny a nedostatkem vody... naléhavě potřebují životně důležité léky, krevní vaky, antibiotika a kapačky," uvedl jeden z chartúmských lékařů.

Znesvářené skupiny vedou bývalí spojenci, generálové Abdal Fattáh Burhán, velitel armády, a šéf RSF Muhammad Hamdan Dagalo. V říjnu 2021 společně zorganizovali vojenský převrat, jenž zmařil krátký přechod Súdánu k civilní vládě. Případné jednání s RSF armáda ve čtvrtek vyloučila a uvedla, že přijme pouze jejich kapitulaci.

Před boji do sousedního Čadu podle odhadu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uprchlo 10.000 až 20.000 lidí.