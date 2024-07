Britská ministryně oznámila Rwandě, že ruší program deportací migrantů

Nová britská labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová oznámila vládě Rwandy, že ruší bývalým konzervativním kabinetem prosazovaný program deportací migrantů z Británie do této africké země. Uvedla také, že britského daňového poplatníka plán vyšel na 700 milionů liber (asi 21 miliard korun). Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Plány konzervativců počítaly s tím, že Rwanda bude za desítky milionů liber přijímat migranty z různých zemí zadržené po nelegálním příchodu do Británie. Dohodu s africkou zemí uzavřel Londýn v roce 2022, kdy do ostrovní země přišlo rekordních 745.000 migrantů. Kvůli úpravám příslušných zákonů, které si vyžádala soudní rozhodnutí, mělo ovšem první letadlo s deportovanými migranty do Rwandy vyrazit koncem tohoto měsíce.

Nový britský labouristický premiér Keir Starmer po prvním zasedání své vlády začátkem července potvrdil, že v programu deportací nehodlá pokračovat. Projekt označil za trik a prohlásil, že tento plán je "mrtvý a pohřbený".

"Dva a půl roku poté, co předchozí vláda zahájila (plán deportací do Rwandy), mohu oznámit, že britské daňové poplatníky už stál 700 milionů liber," prohlásila v britském parlamentu Cooperová. "Je to to nejhorší plýtvání penězi daňových poplatníků, jaké jsem kdy viděla," dodala.

Uvedla, že vynaložené náklady zahrnují peníze za charterové lety, které se nikdy neuskutečnily, platy vládních úředníků jakož i platbu 290 milionů liber (8,7 miliard korun) rwandské vládě. Celkově podle ní konzervativní vláda hodlala za projekt zaplatit deset miliard liber (asi 300 miliard korun).

Desítky tisíc žádostí žadatelů o azyl, kteří se kvůli hrozbě deportace do Rwandy ocitli v nejistotě, budou podle Cooperové nyní vyřízeny. Vláda podle ní také zruší ustanovení zákona o nelegální migraci, které od března loňského roku znemožňovalo udělit azyl těm, kteří přišli do země nelegálně. Učiní rovněž přítrž praxi ubytovávání azylantů v hotelech. V následujících deseti letech by tato opatření měla ušetřit odhadem sedm miliard korun (209 miliard korun).

Migrační dohoda s Rwandou měla Londýnu pomoci vyřešit nárůst počtu přistěhovalců nelegálně přicházejících do Británie a byla jedním ze stěžejních bodů neúspěšného volebního programu nyní již bývalého konzervativního premiéra Rishiho Sunaka. Jeho odpůrci už dříve zpochybňovali Sunakovu strategii i kvůli očekávaným vysokým nákladům.