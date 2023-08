Chilský prezident Gabriel Boric podepsal nový plán, má zjednodušit pátrání po obětech Pinochetovy Diktatury

Chilský prezident Gabriel Boric dnes podepsal plán, který má usnadnit pátrání po obětech pravicové diktatury generála Augusta Pinocheta. Odhaduje se, že během jeho vlády zmizelo na 1500 lidí, kteří byli uneseni policií či armádou. Jen u zlomku těchto lidí se ví, jak skončil jejich život či kde jsou jejich ostatky. Celkový počet obětí diktatury odhaduje ministerstvo spravedlnosti na 40.000 lidí, píše agentura Reuters. V září si Chile připomíná 50. výročí začátku vojenské diktatury.

"Stát nedokázal poskytnout odpovědi rodinám a celé společnosti," uvedl prezident při aktu, kdy zřízení plánu podepsal. Podle něj je pro chilskou demokracii důležité, aby věděla více o své minulosti.

Nový plán má především navýšit prostředky na historické bádání o obětech Pinochetovy diktatury a má umožnit digitalizací archivů a propojení různých databází. To by mohlo ulehčit bádání o osudu, lidí, které nechaly úřady během diktatury zmizet. Plán má také financovat nové exhumace a hledání ostatků odpůrců režimu.

Podle agentury EFE úřady během diktatury nechaly zmizet na 1500 lidí. Jen v 300 případech jsou ale přesné informace o tom, co se jim stalo.

Oběti represe či jejich blízcí se domnívají, že armáda a další vojenské složky mají v archivech informace o potírání odpůrců, které stále nevydaly. Armáda tím podle nich kryla své vysoké představitele, kteří patřili k pilířům Pinochetova režimu. "Samozřejmě, že vysocí armádní představitelé jsou zodpovědní. Co udělali s těly," ptá se Carlos González, který byl zadržen a mučen během diktatury.

Podle deníku The New York Times jsou však šance, že by úřady dokázaly nalézt těla obětí represe malé. Aby zahladily stopy, nechávaly špičky vojenské diktatury pohřbívat těla odpůrců do moře či kráterů sopek. Nařídily tak pohřbít i ostatky z dočasných pohřebišť, která vznikla v první letech diktatury.

Boric podepsal plán krátce před 50. výročím vojenského puče z 11. září 1973, který ukončila vláda prezidenta Salvadora Allendeho. V Boricově vládě zastává funkci ministryně obrany Allendeho vnučka Maya Alejandra Fernándezová Allendeová.