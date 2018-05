Chlípný gynekolog čelí v USA obvinění. O případ se zajímá i Čína

Americká policie zahájila vyšetřování gynekologa kalifornské univerzity, jehož více než 50 žen obvinilo ze sexuálního obtěžování či jinak nepřípustného chování. Policie hodlá zjišťovat zkušenosti několika tisíc žen, které prošly péčí doktora George Tyndalla během více než čtvrtstoletí jeho působení na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC).

Jednasedmdesátiletý Tyndall podle výpovědí pěti desítek svých bývalých pacientek ženy osahával, nevhodně k nim mluvil, nutil je svlékat se do naha a fotografoval si je. Případy se datují do let 1990 až 2016, kdy k němu podle policie přišlo celkem na 10.000 žen, jichž se hodlají policisté dotazovat na zkušenosti s tímto gynekologem. Vyšetřování bude mít mezinárodní rozměr, neboť podle Reuters dala kvůli případu najevo znepokojení čínská vláda, protože mnoho pacientek tvořily čínské studentky.

Sám lékař v rozhovoru s deníkem Los Angeles Times řekl, že nic nezákonného neprovedl a vykonával pouze svou práci. Naproti tomu vedení univerzity přiznalo, že v letech 2000 až 2014 příliš lehkovážně naložilo s nejméně osmi stížnostmi na Tyndallovo chování a řádně je neprošetřilo. Minulý víkend kvůli jeho případu oznámil rezignaci rektor univerzity C.L.Max Nikias, který byl pod tlakem studentů a zaměstnanců školy.

Některé ženy již na lékaře podaly civilní žalobu. Univerzita zavedla kvůli Tynallovi horkou linku, na níž se se stížnostmi na jeho chování obrátilo již na 400 lidí.