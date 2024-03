Člen izraelského válečného kabinetu přiletěl do USA bez souhlasu premiéra Netanjahua

Člen izraelského válečného kabinetu Benny Ganc dnes přiletěl do Washingtonu, aniž by jeho cestu odsouhlasil premiér Benjamin Netanjahu. Agentura AP píše, že to ukazuje na narůstající trhliny ve vedení Izraele, který skoro pět měsíců vede válku s palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

Centristický politik Ganc, který je považovaný za Netanjahuova rivala, se k válečnému kabinetu přidal po útoku Hamásu na Izrael z loňského 7. října. Do Spojených států jede v době, kdy se napětí mezi americkou administrativou a Netanjahuem zvyšuje kvůli utrpení Palestinců v Pásmu Gazy a kvůli plánům na budoucí uspořádání tohoto palestinského území.

AP píše, že nejmenovaný činitel z Netanjahuovy pravicové strany Likud řekl, že Ganc cestu do Washingtonu naplánoval bez premiérova svolení a že si s ním předseda vlády kvůli tomu "důrazně promluvil". Připomínal mu, že Izrael má "jen jednoho premiéra".

Ganc se má v pondělí sejít s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a poradcem Bílého domu pro národní bezpečnostem Jakem Sullivanem, v úterý ho pak čeká schůzka s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem.

Podle jiného nejmenovaného izraelského činitele je účelem Gancovy cesty posílit vztahy se Spojenými státy, které jsou největším spojencem Izraele, nebo zatlačit na Washington ve věci propuštění izraelských rukojmí držených Hamásem v Pásmu Gazy od útoku ze 7. října.

V Káhiře se konají jednání o možném šestitýdenním příměří v Gaze. Nicméně Izrael na něj nevyslal svoji delegaci, protože podle izraelských médií čeká na odpověď Hamásu ohledně toho, která rukojmí jsou naživu, a kolik palestinských vězňů by se mělo podle Hamásu za propuštění každého z nich dostat z izraelských věznic.