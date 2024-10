Další země evakuují své občany z Libanonu, někteří prchají po moři přes Kypr

Z Libanonu, který více než týden čelí intenzivním izraelským útokům cíleným na militantní hnutí Hizballáh, evakuují další země své občany a lidé z něj utíkají i po moři na Kypr. Agentura DPA dnes napsala, že v posledních dnech na Kypr denně připlouvají luxusní lodě i s diplomaty a pracovníky ambasád z Libanonu. Letecké evakuace oznámily dnes mimo jiné Čína, Británie či Španělsko, jehož vládu podle deníku El País kontaktovaly i další země EU či Latinské Ameriky, aby odvezla i jejich občany.

Španělská ministryně obrany Margarita Roblesová dnes oznámila, že vláda pošle ve čtvrtek do Libanonu dvě vojenská letadla pro 380 Španělů, kteří ji požádali o odvoz do vlasti. Deník El País napsal, že vláda se chystá do Bejrútu poslat Airbus 330 s kapacitou 288 cestujících a Airbus A400M s kapacitou 116 pasažérů. Roblesová nevyloučila, že vláda pošle ve čtvrtek celkem tři letadla a že evakuace budou pokračovat i v pátek. V Libanonu žije něco málo přes 1000 Španělů, včetně těch s dvojím občanstvím či příbuzných Španělů, někteří z nich se ale zatím rozhodli zůstat.

Deník El País napsal, že kromě plánu evakuací civilistů má ministerstvo obrany i plán pro případný odvoz 650 španělských vojáků, kteří jsou součástí Prozatímních jednotek OSN v Libanonu (UNIFIL). Ty mají nyní asi 10.000 členů z řady zemí a velí jim španělský generál Aroldo Lázaro. Případná evakuace španělských vojáků by se uskutečnila po moři. Roblesová ale připomněla, že úkolem těchto jednotek je pomáhat libanonské armádě prosazovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN z roku 2006 a že rozhodnutí o jejich případném stažení je na OSN.

Tato rezoluce číslo 1701 v srpnu 2006 ukončila měsíční válku mezi Izraelem a Hizballáhem a mimo jiné stanoví, že v jižním Libanonu u hranic s Izraelem může operovat pouze libanonská armáda a mírové jednotky OSN.

Více než dvě stovky svých občanů z Libanonu už bezpečně evakuovala Čína, informovala dnes agentura Reuters. Také jihokorejská vláda dnes oznámila, že pošle armádní letoun pro své občany do Libanonu a také do Izraele.

Rovněž česká vláda v předchozích týdnech evakuovala z Libanonu několik svých občanů, a to prostřednictvím ukrajinského a maďarského speciálu, řekl v úterý ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský. Ukrajina odvezla z Libanonu na 134 svých občanů a 45 cizinců, včetně Čechů či Poláků. Maďarsko odvezlo dvě desítky svých občanů spolu s několika Čechy už začátkem srpna.

Evakuaci svých občanů z Libanonu, případně i obyvatel jiných zemí, připravuje i Slovensko. O vyslání vojáků a armádního letadla za tímto účelem má vláda premiéra Roberta Fica jednat podle programu na své dnešní schůzi.

Na pomoc s evakuacemi občanů z EU a dalších zemí je připraven Kypr, jehož vláda už aktivovala příslušný evakuační plán. Ten měla v pohotovosti od loňského října, kdy začala válka v Pásmu Gazy, a využila ho například i v roce 2006, kdy dlouhodobý konflikt Izraele s Hizballáhem přerostl v měsíční válku. Tehdy Kypr z Libanonu evakuoval tisíce cizinců.

Mluvčí kyperské vlády v noci na dnešek na sociální síti X napsal, že plán evakuací je připraven. Na Kypr dnes podle DPA přicestoval britský ministr obrany John Healey, jehož země tam minulý týden poslala 700 vojáků a úředníků, kteří mají s věcí pomoci. Británie také zorganizovala charterový let, který má dnes odvézt její občany z Libanonu.

Kvůli bojům Izraele s Hizballáhem, které v posledním týdnu přerostly v masivní izraelské bombardování velké části Libanonu, bylo zrušeno mnoho letů z Bejrútu a mnohé jsou už plně obsazeny. Někteří lidé tak z Libanonu prchají pozemní cestou i přes hranici do Sýrie a další po moři na Kypr. Kyperské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že denně připlouvá do přístavu Agia Napa, vzdáleného asi 160 kilometrů od libanonského pobřeží, asi sedm lodí s lidmi prchajícími z Libanonu.