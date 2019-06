Desítky milionů chlapců se oženily před dovršením 15 let

Až 115 milionů mužů bylo oddáno v nezletilém věku, přičemž každý pátý, tedy celkem 23 milionů z nich, se oženil ještě před naplněním 15. roku věku. Vychází to ze studie Dětského fondu Organizace spojených národů UNICEF, která analyzovala údaje o manželství a obyvatelstvu celkem v 82 zemích. Zprávu přinesla zpravodajská agentura Reuters a server UN News.

Nejvyšší podíl na dětských sňatcích mezi muži má Středoafrická republika (28 procent), následuje Nikaragua (19 procent) a Madagaskar (13 procent).

Podle zprávy UNICEF novomanželé, stále ještě děti, často zanechávají školy. Jejich ekonomické možnosti jsou značně omezené a oproti starším manželským párům jsou více náchylnější na různá duševní onemocnění.

"Manželství krade dětství. Dětští manželé jsou přinuceni k dospělým povinnostem, a přitom na ně nemusí být připraveni. Brzké sňatky přináší rané otcovství, což s sebou přináší tlak na zajištění rodiny. To vede k neúplnému vzdělání a omezeným pracovním příležitostem," popsala problém výkonná ředitelka dětské organizace Henrietta Foreová.

Podle UNICEFU jeho získané údaje znamenají, že mezi 2,2 miliardy dětí na světě jich bylo 765 milionů předčasně oddáno. Podle celosvětového měřítka jsou na tom ženy mnohem hůře než muži. Každá pátá žena v současném věku od 20 do 24 let byla provdána ještě před svými 18. narozeninami. U mužů je to jeden z třiceti.

Ve většině západních zemí na světě je uzákoněno, že manželský svazek lze mimo výjimečné případy uzavřít až po uplynutí 18 let věku. V některých státech USA se může pár oženit dříve, pokud dostane souhlas rodičů nebo projdou náboženským obřadem. V některých státech subsaharské Afriky, Latinské Ameriky, jižní a východní Asie nebo i v Karibiku je však situace od zbytku světa odlišná.

"Při příležitostí připomínání 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte si musíme uvědomit, že uzavírání sňatků chlapců a dívek v jejich dětském věku je v rozporu s právy zakotvenými v úmluvě. Prostřednictvím dalšího výzkumu, investování a posilování moci můžeme tohle porušování ukončit," nabádá Foreová.