Do Bosny se vrátila skupina exčlenů IS s ženami a dětmi

Do Bosny a Hercegoviny se ve čtvrtek vrátila ze Sýrie skupina bývalých bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS) s ženami a dětmi. S odvoláním na kancelář bosenského prokurátora o tom informovala agentura Reuters. Dohromady jde o 25 lidí, sedm mužů bylo předáno prokuratuře, zatímco šest žen a 12 dětí bylo převezeno do přijímacího centra, kde budou podrobeny lékařské prohlídce. Některé z dětí jsou sirotci.

Kancelář prokurátora v prohlášení uvedla, že na některé členy skupiny byly vydány mezinárodní zatykače a čelí obvinění z organizování teroristické skupiny, členství v zahraniční polovojenské organizaci a z terorismu.

V roce 2014 byl v Bosně a Hercegovině přijat zákon, podle kterého hrozí až desetileté vězení osobám, jež odejdou bojovat do cizích válek či se pokusí do těchto konfliktů bojovníky rekrutovat. V uplynulých letech podle Reuters bosenský státní soud odsoudil 46 lidí, kteří se ze Sýrie a Iráku vrátili do vlasti. Islámský stát letos v březnu přišel o poslední území v Sýrii a mnoho jeho někdejších bojovníků se nachází v Kurdy spravovaných věznicích na severu Sýrie.

Většina Bosňáků praktikuje umírněnou formu islámu, někteří ale přijali radikální názory od zahraničích bojovníků, kteří přišli za války v letech 1992-1995 bojovat na straně muslimů proti pravoslavným Srbům a katolickým Chorvatům.

Podle bosenských zpravodajských služeb odešlo z Bosny a Hercegoviny a bosenské diaspory v letech 2012-2016 do Sýrie a Iráku 250 dospělých a 80 dětí, na místě se narodilo 150 dětí. Osmaosmdesát Bosňáků v konfliktu zemřelo.