EK: Česko pokročilo v reformě justice, problémy se týkají vyšetřování korupce

Česká republika učinila v posledním roce značný pokrok v reformě státního zastupitelství a rovněž v dokončení revize právních předpisů o střetu zájmů, nadále má ale určité nedostatky, pokud jde o vyšetřování případů korupce na vysoké úrovni. V každoroční zprávěo stavu právního státu v členských zemích Evropské unie to dnes uvedla Evropská komise.

I přes pokrok v některých oblastech zůstávají podle EK v Česku problémy rovněž pokud jde o zavádění reforem, které se týkají transparentnosti informací o vlastnictví médií.

Podle české místopředsedkyně EK Věry Jourové, jejíž tým koordinoval přípravu páté výroční zprávy, v doporučeních také zaznělo, že by Česko mělo zavést zákon o lobbingu. Rovněž je důležité zajistit v České republice dostatečné financování veřejnoprávních médií, upozornila.

"Češi jsou takový solidní, řekněme, průměr, i když ono se to těžko měří," uvedla Jourová, pokud jde o srovnání stavu právního státu s ostatními zeměmi EU. V Česku podle ní panuje stabilní systém, nebyly zaznamenány "pokusy o znásilnění justice a omezení nezávislosti soudů ani pokusy o anektování médií ze strany politiky". "To jsou věci, které vidíme v některých členských státech, nikoli v Česku, což je velice dobrá zpráva," dodala komisařka pro hodnoty a transparentnost.

Unijní exekutiva stejně jako v minulých třech letech rozdělila hodnocení do čtyř kapitol, věnovaných soudním systémům, boji proti korupci, pluralitě médií a celkové kontrole a vyváženosti institucí.

V případě ČR vidí Brusel pozitivní vývoj v oblasti justice. "Česko dosáhlo značného pokroku v pokračování reformy státního zastupitelství," říká zpráva EK. "Určitého pokroku pak bylo dosaženo při přijímání opatření ke zkrácení délky řízení a zajištění nezávislosti vyšetřování a stíhání v případech korupce na vysoké úrovni," dodává dokument.

Korupci Češi vnímají celkově stále velmi intenzivně. Z průzkumu Eurobarometru, o kterém zpráva EK rovněž hovoří, vyplynulo, že 79 procent Čechů označilo korupci za obrovský problém, který ovlivňuje jejich životy. Průměrně v unii to přitom uvedlo 68 procent dotazovaných. Podle Jourové by Česko mělo "zrychlit zrychlit řízení vysoce exponovaných korupčních kauz a soustředit se na to, aby bylo dosaženo srozumitelných a konečných rozsudků". Nekonání v této oblasti dlouhodobě přispívá k určité nedůvěře lidí k justici, dodala Jourová.

České republice unijní exekutiva doporučuje "přijmout opatření k řešení odměňování soudců" a dalších zaměstnanců justičního systému. Rovněž by měly české úřady zajistit, aby byla zavedena "pravidla nebo mechanismy pro poskytování finančních prostředků veřejnoprávním médiím" tak, aby mohly plnit své poslání veřejné služby a zároveň aby byla zaručena jejich nezávislost.

"Bylo by dobré, aby Česko mělo zákon o lobbingu," řekla dnes českým novinářům v Bruselu Jourová. Mělo by podle ní jít nejen o lobbing ve smyslu ovlivňování politických rozhodování, ale i o situace, kdy lidé "přecházejí do politiky a ven z ní a mělo by být transparentní, co jdou dělat".

Veřejnoprávní média by měla mít zajištěné dostatečné financování, aby byla schopná finančně plánovat na několik let dopředu a dělat kvalitní veřejnou službu, doplnila Jourová.