Evropa se musí umět sama bránit, prohlásil francouzský prezident Macron

Potřebujeme Evropu, která se bude schopná sama bránit. Dnes to v projevu k evropské mládeži v Drážďanech prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, který je v Německu do úterý na třídenní státní návštěvě. Rusko, které před více než dvěma lety vojensky napadlo Ukrajinu, označila hlava francouzského státu za hrozbu evropské bezpečnosti.

"Ano, na Ukrajině jde i o náš mír a naši bezpečnost. Jsem proto velmi hrdý, že my Evropané od prvního dne společně pomáháme Ukrajině," řekl Macron v historickém centru saské metropole před kostelem Panny Marie (Frauenkirche). V projevu, který zčásti vedl v němčině, poznamenal, že Ukrajina se může nadále spolehnout na evropskou podporu. "Dokud to bude potřeba a dokud budou Ukrajinci bránit svou zemi a svou bezpečnost," uvedl.

Zbrojní pomoc, kterou Západ včetně Evropy ukrajinské armádě poskytuje, neznamená podle Macrona účast ve válce. "My proti ruskému lidu žádnou válku nevedeme, nesmíříme se ale s revizionistickým režimem a s imperiálními představami. My Evropané chceme mír, ale mír trvalý," uvedl. Poznamenal, že takový mír nenastane kapitulací Ukrajiny.

Francouzský prezident varoval, že Rusko se nemusí zastavit na Ukrajině. "Zítra, nebo pozítří může být tady," řekl. Evropa proto podle něj potřebuje nový bezpečnostní koncept, ve kterém bude jednat rozhodně, uvažovat evropsky a spoléhat se především na sebe. V nadcházejících měsících by si Evropa podle Macrona měla definovat, jakým nebezpečím čelí a kdo pro ni představuje hrozbu.

O potřebě většího posílení evropské obrany hovořil Macron již na konci dubna v projevu na pařížské Sorbonně, kde se věnoval prioritám své evropské politiky před červnovými eurovolbami. Na tento projev dnes v Drážďanech navázal, když zopakoval své prohlášení ze Sorbonny, že Evropa je smrtelná. Dnes také řekl, že Evropa je garantem míru.

Možnost vystoupit v Drážďanech označil Macron za velkou čest. Uvedl, že je prvním francouzským prezidentem od znovusjednocení Německa, který tak činí. Kostel Panny Marie, který při bombardování města v roce 1945 utrpěl rozsáhlé škody, ale po opětovném sjednocení Německa byl znovu obnoven, označil za symbol naděje.

V projevu se Macron věnoval i hospodářskému rozvoji kontinentu. Myšlenku jednotného vnitřního trhu, na které je Evropská unie založena, označil za sen růstu a blahobytu. Aby si Evropa prosperitu udržela, musí investovat do nových a zelených technologií, do dekarbonizace, do čisté energie včetně té jaderné a také do umělé inteligence. Uvedl, že USA a Čína do těchto oblastí rozsáhle investují, aby si zajistily náskok.

Nezbytné je podle Macrona také snížit byrokratickou zátěž v jednotlivých evropských státech včetně Francie a také na úrovni Evropské unie.

Evropská mládež se v Drážďanech sešla u příležitosti slavnosti Fête de l’Europe (Den Evropy). Akce, která je zaměřena na německo-francouzské přátelství a na posílení evropské sounáležitosti, se podle saské vlády zúčastnili i mládí lidé z Polska a Česka. "Jste nová generace, která bude utvářet Evropu zítřka," řekl Macron v závěru mládežníkům. Dodal, že současná složitá doba pevný bod. "Německo-francouzské přátelství zůstává konstantou," zdůraznil.

Macron dnes během druhého dne státní návštěvy v doprovodu spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera uctil v berlínském památníku oběti holokaustu, poté odjel na saský zámek Moritzburg, kde režisér Václav Vorlíček natáčel pohádku Tři oříšky pro Popelku. Na zámku se Macron sešel se saským premiérem Michaelem Kretschmerem.