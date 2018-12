Aférou kolem Macronova exporadce bude řešit prokuratura

Novou kapitolou aféry kolem bývalého bezpečnostního poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se bude zabývat justice. Ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian totiž oznámil, že státnímu zastupitelství předloží případ možného zneužití diplomatických pasů, kterého se podle médií Alexandre Benalla dopustil. Elysejský palác musel Benalla opustit již letos v létě kvůli násilnostem na prvomájové demonstraci.

Ministr Le Drian se podle prohlášení rozhodl případ možného zneužití diplomatických pasů předložit prokurátorovi, neboť mu to ukládá zákon, podle kterého musí představitelé státu uvědomit úřady, mají-li podezření na spáchání trestného činu. Francouzská diplomacie zároveň zdůraznila, že dvakrát žádala bývalého Macronova poradce Benallu, aby vrátil dva diplomatické pasy, které mu ministerstvo zahraničí vydalo v době, kdy byl ještě ve funkci.

Další kolo aféry kolem bývalého prezidentova poradce se rozhořelo poté, co investigativní server Mediapart informoval, že Benalla v uplynulých měsících vycestoval s diplomatickým pasem do několika afrických zemí a do Izraele. V září přitom během slyšení v Senátu uvedl, že své dva diplomatické pasy při odchodu z funkce bezpečnostního poradce nechal v kanceláři v Elysejském paláci.

Otazníky vyvolává především Benallova prosincová cesta do Čadu. Do této africké země dorazil krátce před tím, než na návštěvu zavítal i jeho bývalý zaměstnavatel - prezident Emmanuel Macron. Benalla se v Čadu údajně sešel i s prezidentem Idrissem Débym.

Macronův exporadce v reakci na informace v médiích zdůraznil, že do Afriky cestoval jako soukromá osoba, a odmítl, že by jakkoli zneužil své někdejší postavení.

Prezidentský palác uvedl, že - na rozdíl od médií - "v tomto okamžiku" nemá žádné informace o tom, že by Benalla diplomatické pasy po odchodu ze své funkce poradce skutečně používal. Ministerstvo zahraničí dodalo, že pokud by Benalla pas užíval, porušil by tím zákon.

Kauza Benalla otřásala letos v létě francouzskou politickou scénou. Bezpečnostní poradce prezidenta Macrona byl přizván jako pozorovatel k zásahu policejních složek během prvomájové demonstrace, avšak podle kamerových snímků se do zásahu aktivně zapojil. Z místa potyčky demonstrantů s policií odvlekl mladou dívku a přispěl i ke snaze policistů zpacifikovat mladého demonstranta. Kamera zachytila Benallu, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, účastníka demonstrace bije.

Macron následně čelil kritice především kvůli způsobu, jak na Benallovo chování zareagoval. Podle opozice jej totiž nepotrestal dostatečně a až pod nátlakem po zveřejnění záběrů v médiích jej ze svých služeb propustil. Bývalý Macronův spolupracovník byl mezitím obviněn z násilností, rušení policejního zásahu a z neoprávněného nošení odznaků státní moci.