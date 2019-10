Afghánec v Rakousku zabil člověka a dalšího zranil, je na útěku

Jednoho mrtvého a jednoho těžce zraněného si v pondělí vyžádal incident v hornorakouské obci Wullowitz u českých hranic. Třiatřicetiletý Afghánec v místní ubytovně pro žadatele o azyl pobodal jejího zaměstnance. Následně nedaleko zabil dalšího muže a jeho vozem ujel, informovala agentura APA.

Hornorakouská obec Wullowitz leží na hranici s Českem, asi dva kilometry od Dolního Dvořiště. Na pátrání se tak podílí česká policie. Zda Afghánec uprchl do Česka, nebo do rakouského vnitrozemí, není zatím jasné, řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Rakouská policie v příhraničí vyhlásila rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojily vrtulníky, a Rakušané požádali o pomoc českou policii. "Na základě této žádosti byl posílen výkon služby v příhraničních oblastech. Zároveň byla prostřednictvím našeho systému tato informace předána všem hlídkám. Do akce byl nasazen i vrtulník," řekla mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová. "V současné chvíli však nemáme informace o tom, že by se měl podezřelý pohybovat na území našeho státu," dodala později v tiskové zprávě Sikorová.

Český ministr vnitra Jan Hamáček na twitteru vpodvečer uvedl, že "byla přijata veškerá potřebná opatření na ochranu našich občanů. Nemáme v tuto chvíli žádné informace o tom, že by se pachatel pohyboval na území ČR".

Třiadvacetiletého zaměstnance ubytovny pro žadatele o azyl v obci Wullowitz po útoku převezli do nemocnice v Linci, podle rakouských médií je v ohrožení života. Proč jej Afghánec napadl, zatím není jasné. Podle prvních informací útočník v azylovém zařízení nebydlel. Podle mluvčího hornorakouské policie Davida Furtnera zatím není jasné, jaký měl Afghánec v Rakousku pobytový status.

Z azylového zařízení 33letý útočník uprchl na kole. Nedaleko pak narazil na 63letého muže, kterého několikrát bodl zatím neznámým ostrým předmětem. Jisté je jen to, že nešlo o stejnou zbraň jako v azylovém zařízení. Napadený, který byl podle agentury APA místním zemědělcem, na místě zraněním podlehl. Právě s jeho vozem, hnědým citroenem C3 s registrační značkou FR-640K, Afghánec následně ujel.

"Zatím není jasné, jestli muž prchal do Česka, nebo zda jel do rakouského vnitrozemí," uvedl mluvčí jihočeské policie. "Žádáme lidi, pokud by viděli citroen C3 s rakouskou značkou, aby nás informovali," dodal.

Rakouská policie zveřejnila podobiznu muže na útěku a varovala, že je ozbrojený. Jamal Ali Achmad (Džamál Alí Ahmad) je podezřelý z trestných činů vraždy a pokusu o vraždu.

Na čin zareagovala protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Předseda její hornorakouské organizace Manfred Haimbuchner vyzval, aby úřady vyslaly jasný signál směrem k imigrantům. "Nejste tu vítáni, když si chcete své domnělé právo prosazovat násilím a nožem," řekl Heimbuchner. Politik, který je zároveň zástupcem hejtmana spolkové země Horní Rakousy, rovněž vyzval ke svolání zemské bezpečnostní rady.