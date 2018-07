Babiš: Musíme zastavit migraci a nedovolit, aby pokračovala

Evropská unie musí řešit azylové řízení s migranty mimo své území. Musí také intenzivněji bojovat s pašeráky lidí, posílit evropskou pohraniční agenturu Frontex a zasadit se o stabilizaci zemí, odkud migranti přicházejí. Řekl to v pátek v Salcburku po jednání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, jehož země nyní unii předsedá. Babiš očekává, že migrace bude hlavním tématem evropských voleb v příštím roce.

"Musíme zastavit migraci a nedovolit, aby pokračovala. Máme na evropské půdě stovky tisíc lidí, kteří nedostali azyl a kteří by tady neměli být," řekl Babiš. Podle něj je třeba vybudovat mimo území evropské unie takzvané hotspoty, tedy střediska, v nichž by se řešilo azylové řízení. Teprve ti migranti, kteří azyl získají, by podle něj mohli odcestovat do určité evropské země, v níž jim byl udělen.

Vyzval také k posílení role Frontexu. "Frontex dostává stovky milionů eur jenom proto, aby nám hlásil, kudy migranti přicházejí. Na to ho nepotřebujeme. Myslím, že pokud má Frontex hrát aktivní roli, měl by pomáhat libyjské pobřežní stráži," řekl. Za důležitý úkol označil potlačení pašeráckých skupin, které za úplatu převážejí migranty z Afriky do Evropy.

Babiš také odmítl italský požadavek na rozdělování migrantů, kteří do EU dorazili, podle něj to je pro Česko nepřijatelné. "Já zkrátka nechci, aby Česká republika se měnila podle toho, jak se to mění v jiných zemích, které jsou zvyklé na multikulturní model," řekl. Přihlásil se ke slovům salcburského hejtmana Wilfrieda Haslauera z dnešního slavnostního zahájení Salcburských hudebních slavností. "Mluvil o tom, že Evropa je společná hlavně historicky v kultuře. A všechno, co naši předkové tady vybudovali, ty hodnoty, tu naši historii, musíme bránit," řekl český premiér.

Očekává, že před volbami do Evropského parlamentu na jaře příštího roku bude hrát téma migrace významnou roli. "Pokud si můžu tipnout, myslím, že to bude velké překvapení. Myslím si, že mlčící většina dá najevo svůj názor na migraci," řekl.