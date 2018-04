Bestie z Amstettenu. Fritzl děsí Rakušany i po deseti letech

Rakousko si připomíná desáté výročí odhalení zločinů Josefa Fritzla, který 24 let věznil ve sklepě svou vlastní dceru a zplodil s ní sedm dětí. Sám pachatel si své provinění kvůli postupující demenci už možná nepamatuje. Jeho oběti vláda ukrývá.

Z Rakouska se před lety v očích světových médií stala na čas země únosců a věznitelů dětí. V srpnu 2006 utekla ve Vídni na svobodu tehdy osmnáctiletá Natascha Kampuschová, kterou její věznitel Wolfgang Priklopil jako desetiletou unesl při cestě do školy. Celkem osm let ji pak držel ve speciální podzemní místnosti pod garáží u svého domu. Po dívčině útěku spáchal Priklopil sebevraždu a celý svět se začal ptát, jak je vůbec možné, že jeho oběť za celou dobu nikdo nevypátral, nikdo si na Priklopilově chování nevšiml ničeho podezřelého.

Jenže to Rakušané netušili, že je čeká odhalení ještě otřesnějšího případu. V době, kdy Natascha Kampuschová rozdávala rozhovory světovým médiím, se ve sklepě jednoho domu v dolnorakouském Amstettenu schylovalo ke konci další lidské tragédie, svou zrůdností překračující i scénáře filmových hororů.

Prozrazení v nemocnici

Devatenáctého dubna 2008 přivezl Josef Fritzl, tehdy třiasedmdesátiletý elektroinženýr na odpočinku, do místní nemocnice svou devatenáctiletou vnučku Kerstin. Dívka byla v bezvědomí, vyšetření později odhalilo selhání ledvin. Fritzl tvrdil, že jeho dcera Elisabeth, matka Kerstin, zůstává u jakési neznámé náboženské sekty a nemocnou dívku mu přivezla, aby se o ni postaral. Podobně prý prarodičům dříve předala i další tři své děti, ovšem s tím rozdílem, že to bylo hned po jejich narození.

Jenže nemocničnímu personálu se takové vysvětlení nezdálo, a proto informoval policii. Ta byla dva roky po odhalení případu Nataschy Kampuschové z pochopitelných důvodů ve střehu. Vyšetřování nakonec vedlo k šokujícímu závěru: Josef Fritzl byl současně dědečkem i otcem hospitalizované Kerstin, její matku Elizabeth věznil celých 24 let ve sklepě svého domu v Amstettenu a pravidelně ji znásilňoval. Z incestu se pak vedle nejstarší Kerstin narodilo dalších šest dětí, z nichž jedno ve sklepě zemřelo. Tři potomky si Fritzl vzal po narození k sobě. Manželce i úřadům tvrdil, že mu je dcera nechává i s prosebným dopisem u branky domu. Další tři děti, včetně Kerstin, ale zůstaly po celou dobu s matkou v temném sklepě. Pohybovaly se v prostoru vysokém 1,74 metru. Jediným pojítkem s vnějším světem pro ně zůstávala televize.

Znechucení porotci

Osmadvacátého dubna 2008 byl Josef Fritzl zatčen a o rok později odsouzen mimo jiné za znásilňování, únos, zotročování a zabití k doživotnímu vězení. "Trest přijímám," prohlásil u soudu v St. Pöltenu. K odhalení celého případu přispěl právě fakt, že Kerstin upadla do bezvědomí a její matka Fritzla přesvědčila, aby ji odvezl do nemocnice. Nebýt této události a Fritzlova náhlého "soucitu", možná by Elisabeth s dětmi zůstala ve sklepě do smrti.

Soud s Fritzlem přilákal do St. Pöltenu televizní štáby a novináře z celého světa. Do soudní síně neměli zástupci médií přístup, o některých detailech z jednání se dozvídali z tiskových konferencí. Autor tohoto článku si pamatuje chmurnou atmosféru, která proces ve městě provázela. Jindy vstřícní a usměvaví Rakušané jen velmi neradi odpovídali na dotazy žurnalistů. Jako by nechtěli uvěřit, že Fritzl své činy spáchal v Rakousku, a nikoli v nějaké rozvojové zemi. "Co vám k tomu mám říci? Je to zrůda. Zasloužil by si smrt," zněla nejčastější odpověď.