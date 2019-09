Brexit: šéf britského parlamentu umožnil mimořádnou debatu

Předseda dolní komory britského parlamentu John Bercow umožnil mimořádnou večerní debatu o tom, zda ve středu oproti zavedené praxi zařadit na program jednání sněmovny zákon proti brexitu bez dohody. Diskuse má trvat tři hodiny. Za iniciativou stojí poslanci, kteří se snaží zabránit neřízenému brexitu. Parlamentní agendu přitom normálně stanovuje vláda.

Pozdě večer okolo 23.00 SELČ tak poslanci budou hlasovat o usnesení, které jim umožní získat kontrolu nad středečním programem jednání. Pokud by usnesení prošlo, což je podle výpočtu BBC a serveru BuzzFeed pravděpodobné, premiér Boris Johnson by patrně chtěl po vládní porážce vypsat předčasné volby. Ty ale musí schválit dvě třetiny poslanců, což zdaleka není jisté.

Členové Dolní sněmovny, včetně vládních poslanců, kteří se snaží zabránit brexitu bez dohody, dnes začali podnikat kroky k odvrácení takového scénáře. Jejich návrh zákona obsahuje ustanovení o odkladu brexitu do ledna 2020, pokud vláda nedojedná s Bruselem novou dohodu nebo pokud parlament neschválí neřízený brexit.

Zákon by ještě musel projít horní komorou parlamentu, Sněmovnou lordů. Případnými dodatky by se podle deníku The Guardian musela poté znovu zabývat Dolní sněmovna. Deník The Daily Telegraph ale uvedl, že vládní poslanci dostali příkaz vyklidit si lavice do čtvrtka. To podle něj znamená, že nastane očekávaná přestávka mezi zasedacími obdobími, kterou prosadil Johnson. Poslanci by se tak vrátili do práce až 14. října a měli by méně času na to pokusit se "divokému" brexitu zabránit.