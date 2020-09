Brit si schovával whisky, dárek k narozeninám. Nyní sbírku prodává a kupuje dům

Osmadvacetiletý Brit, kterému otec každý rok k narozeninám dával lahev 18leté skotské whisky, nyní sbírku prodává, aby si mohl koupit dům. Napsal o tom zpravodajský web BBC.

Matthew Robson z anglického Tauntonu se narodil v roce 1992. Za jeho života jeho otec Pete utratil zhruba 5000 liber (149 tisíc Kč) za 28 lahví jednosladové whisky Macallan, kterou mu dával k narozeninám. Hodnota sbírky mezitím vzrostla na více než 40 tisíc liber (asi 1,2 milionu Kč).

Mladík BBC sdělil, že "to nejspíš nebyl" nejlepší dárek pro malého chlapce, ale vzhledem k "přísným pokynům, aby lahve nikdy neotevíral", se sbírka stala výhodnou finanční rezervou. "Každý rok jsem ji (lahev) dostával k narozeninám," uvedl Matthew. "Považoval jsem to za poněkud výstřední dárek, jelikož jsem byl příliš mladý na to, abych začal pít alkohol," pokračoval. "Dostal jsem však přísné pokyny, abych je nikdy, nikdy neotevíral. Snažil jsem se ze všech sil a všechny zůstaly nedotčeny," dodal.

Matthewův otec Pete, který pochází z Milnathortu ve Skotsku, uvedl, že první lahev whisky koupil na oslavu synova narození a byla z roku 1974. "Řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé, kdybych jednu koupil každý rok a na jeho 18. narozeniny by měl 18 lahví 18leté whisky," řekl. "Nebyl to jediný dárek, který od nás dostával. Bylo to myšleno jako originální dárek, ale bylo to i trochu štěstí, že jsme v tom pokračovali," vysvětlil.

Mathew doufá, že sbírku nyní prodá za 40 tisíc liber a peníze složí jako zálohu na koupi domu.

Sbírku prodává makléř Mark Littler. Podle něj hodnota whisky Macallan v uplynulých pěti až deseti letech výrazně stoupla a Robsonovu kolekci označil za "perfektní". Zájem už podle něj projevila řada potenciálních kupců, většinou z New Yorku nebo Asie.