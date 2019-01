Británie z EU nemusí odejít, tvrdí ministr zahraničí Hunt

V dohledu je také možnost, že Británie z Evropské unie neodejde. Prohlásil to v pátek britský ministr zahraničí Jeremy Hunt. Podle něj by taková možnost mohla nastat v případě, že poslanci příští týden odmítnou brexitovou dohodu, což by mohlo vést k ochromení země.

Británie, která je pátou největší ekonomikou světa, má z EU odejít 29. března. Hrozí však, že půjde o odchod neuspořádaný, neboť rozvodovou dohodu, kterou s Bruselem dojednala premiérka Theresa Mayová, poslanci příští týden pravděpodobně odmítnou.

"Pokud bude tato dohoda odmítnuta, je pravděpodobnější, že se vystavíme riziku brexitové paralýzy, a pokud to nastane, nikdo neví, co by se mohlo stát. Velké riziko a obavy lidí spočívají v tom, že ve skutečnosti nedostojíme tomu, pro co lidé hlasovali," řekl Hunt televizi Sky News.

V jiném rozhovoru Hunt poznamenal, že parlament, v němž vládní Konzervativní strana nemá většinu, pravděpodobně nepřipustí, aby země z EU odešla bez dohody. "Myslím, že nyní se jeví mnohem méně pravděpodobným, že by parlament připustil výsledek bez dohody," řekl Hunt BBC.