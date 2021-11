Británie zařadí celý Hamás včetně politické sekce k teroristickým organizacím

Británie zařadí palestinskou radikální skupinu Hamás k teroristickým organizacím. Od roku 2001 za ni Londýn považoval pouze ozbrojenou složku této organizace, která vládne palestinskému Pásmu Gazy. O rozhodnutí podle listu The Guardian informovala novináře v USA ve čtvrtek britská ministryně vnitra Priti Patelová s tím, že Británie chce krokem přispět k boji proti antisemitismu.

Hamás neuznává Izrael a vedl s ním několik válek. Podle izraelského tisku oficiálně ministryně rozhodnutí ohlásí ve svém projevu o bezpečnosti, který v pátek přednese ve washingtonském analytickém pracovišti The Heritage Foundation. Začátek jejího projevu je ohlášen na 11.00 místního času (17.00 SEČ).

Celý Hamás je už na seznamu teroristických organizací v USA, Izraeli i Evropské unii. "Hamás je jednoduše teroristická organizace," napsal v reakci na informaci o britském rozhodnutí na twitteru izraelský premiér Naftali Bennett. Británie dosud stejně jako Austrálie nebo Nový Zéland rozlišovala mezi ozbrojeným křídlem Hamásu a jeho politickou sekcí.

The Jerusalem Post získal přepis pravděpodobného znění projevu Patelové. "Hamás má značné teroristické kapacity včetně přístupu k mnoha vyspělým zbraním, má výcviková zařízení a dlouhodobě se zapojuje do teroristického násilí. Budeme-li terorismus tolerovat, naruší to bezpečnost," citoval list z textu chystaného projevu. Podle Patelové se Hamásem cítí být ohrožena i britská židovská komunita.

"Je to významný krok zejména pro židovskou komunitu, Hamás je fanaticky antisemitský. Antisemitismus je zlo, jež nebudu nikdy trpět," stojí v projevu Patelové.

Podle izraelského tisku se změnou britské politiky vůči Hamásu souvisí i trest pro ty, kteří skupinu budou podporovat - může jim hrozit až deset let vězení.

Hamás vyhrál na palestinských územích v roce 2006 volby a od roku 2007 vládne Pásmu Gazy. Jeho popularita je stále velká. Letos v květnu se měly po 15 letech konat parlamentní a prezidentské volby, které nakonec vůdce palestinské samosprávy Mahmúd Abbás zrušil. Na prosinec jsou naplánovány volby komunální a Hamás účast v nich podmínil novým vyhlášením voleb parlamentních a prezidentských.