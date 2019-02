Britka Begumová, která odešla za IS, lituje rozhovoru s tiskem

Devatenáctiletá Britka, která před čtyřmi lety se svými dvěma kamarádkami utekla z domova a přidala se k takzvanému Islámskému státu (IS), lituje, že hovořila s tiskem. Shamima Begumová, která žije v uprchlickém táboře v Sýrii, to řekla reportérům listu The Sunday Telegraph. Dodala, že měla zvolit jinou cestu, jak kontaktovat svou rodinu, a zopakovala, že se chce i se svým novorozeným synem vrátit do Británie.

Begumová v pondělí přišla o britské občanství. Tento krok je ale podle mezinárodního práva možný jedině tehdy, pokud jedinec nezůstane zcela bez občanství. Britská média proto spekulovala, že Begumová má díky rodičům bangladéšského původu i občanství tohoto asijského státu. Bangladéšské úřady to ale popřely, stejně jako právník rodiny Begumové.

"Dělají ze mne příklad. Lituji, že jsem s médii mluvila. Měla jsem se držet při zemi a najít jiný způsob, jak kontaktovat svou rodinu. Proto jsem s těmi novinami mluvila," řekla mladá žena s odkazem na nedávný rozhovor s listem The Times. V něm mimo jiné popsala svůj život mezi teroristy jako "normální" a neprojevila žádnou lítost. Ačkoli viděla useknuté hlavy protivníků IS, nijak ji to nešokovalo.

Její britská rodina napsala dopis ministru vnitra Savidu Javidovi, v němž prosí, aby umožnil návrat novorozeného syna Begumové do Británie. Chlapeček se "ničím neprovinil" a "neměl by přijít o právo vyrůstat v bezpečné zemi", píše se v dopise. Rodina zároveň uvedla, že ji "odporná vyjádření" Begumové pro média šokovala.

Naproti tomu otec Begumové, který žije v Bangladéši, v rozhovoru s bulvárním listem The Mail od Sunday řekl, že rozhodnutí britské vlády zabránit jeho dceři v návratu do Británie podporuje. "Nemám s tím problém," dodal.

Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů se nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil Islámský stát. Begumová v uplynulých letech porodila dvě děti, které však zemřely v důsledku podvýživy a nemocí. Třetí se jí narodilo v neděli.

Případ Begumové vyvolal národní debatu o návratech radikálů do vlasti. Zatímco někteří si návrat této mladé ženě nepřejí, jiní argumentují, že by měla ve Spojeném království čelit trestnímu stíhání. Varují před tím, aby se z Begumové nestala mučednice.