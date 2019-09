Britská strana zvažuje návrh na legalizaci všech drog

Kdyby se labouristé dostali ve Velké Británii do vlády, zvážili by legalizaci všech drog včetně kokainu nebo heroinu. Levicová strana by zřídila speciální komisi, jež by nezávisle posoudila možnou legalizaci drog. Uvedla to stínová ministryně vnitra Diane Abbottová. Zprávu přinesl server The Independent.

"Není nic důležitějšího než ochrana života našich občanů. Náš současný přístup k drogám to ale prostě nedělá," řekla Abbottová v rozhovoru pro Sunday Times. Pokud by se labouristé dostali k moci, tak by podle ní "zřídili královskou komisi, která by nezávisle přezkoumala protidrogové právní předpisy všech drog a otázky související s veřejným zdravím".

Na základě vynesených doporučení komise by potom labouristé jednali. Pokud by jim byla doporučena dekriminalizace drog, třeba i heroinu či kokainu, tak by takový zákon zavedli. Vznikly by tak speciální kliniky, jež by zabraňovaly předávkování. Šlo by o státem zřízená místa, kde by si lidé bezpečně aplikovali dávku, řekla Abbottová.

Podobnou cestou se už vydalo Portugalsko, které všechny drogy legalizovalo v roce 2001. Od té doby v zemi zaznamenali pokles v počtu onemocnění HIV po injekčním podání drogy. Z údajů Evropského monitorovacího střediska pro drogy vychází, že v roce 2017 se ke kouření marihuany přiznalo osm procent mladých dospělých (věkové rozmezí zhruba 18 až 39 let). V samotné Británii bylo číslo ještě vyšší - 12,3 procenta.

"Válka s drogami financuje gangy, podněcuje kriminalitu, dává dětem snadný přístup na sociálních sítích a nepřiměřeně kriminalizuje mladou dělnickou třídu," podotkl labouristický poslanec David Lammy, který kvituje přístup, jenž jeho strana vůči "drogové reformě" zvolila.

Čas na posunutí tolerance?

Bývalá premiérka Nového Zélandu a členka Globální komise pro klasifikaci drogové politiky a psychoaktivních látek Helen Clarková uvedla, že ve světě se zaujímá poněkud iracionální přístup v otázce ohledně užívání drog.

"Všechna legálně dostupná léčiva mají určitá rizika a nežádoucí účinky, které lékaři, úřady a nakonec i samotné společnosti považují za přijatelné, vezmou-li v úvahu jejich terapeutické výhody. Tohle musíme zvážit také u těch, která se lékařsky nedoporučují. Přijatelná úroveň rozhodně není na nule - jinak by alkohol, tabák a kofein byly zakázány," napsala ve svém sloupku pro The Independent.

"Navrhujeme, že vytvoříme pravidla, jež budou lidi motivovat k tomu, aby u škodlivějších látek využívali lékařských a z pohledu spotřebitele bezpečných regulací a opatření mimo trestní systém," doplnila Clarková.