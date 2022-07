Britská vláda dluží omluvu za nucené odebírání dětí, říká parlamentní komise

Statisíce neprovdaných britských žen mezi 50. a 70. lety minulého století byly nuceny k tomu, aby své děti odevzdaly k adopci. Za to by měly obdržet vládní omluvu, konstatovala parlamentní komise pro lidská práva. Zpráva komise hovoří i o krutostech, které musely ženy snášet od zdravotnického personálu, píše web stanice BBC.

Až 185 tisíc neprovdaných žen bylo podle komise zostuzováno a nuceno, aby se svých narozených dětí vzdaly. Některé z nich například vypověděly, že nemocniční personál jim při porodu odmítl podat léky proti bolesti a ponižoval je. "Zasloužíte si veškerou tu bolest," řekla podle komise zdravotní sestra během porodu jedné z žen.

Mnoho neprovdaných žen v té době bylo posíláno do církevních mateřských a dětských domovů, jelikož jejich rodiny byly zahanbeny jejich těhotenstvím, píše BBC.

"Ženy byly vnímány jako hříšnice" a musely být potrestány, uvádí 12členná komise pro lidská práva, v níž zasedají příslušníci obou komor parlamentu. Komise své závěry staví na 300 svědectví od žen, z nichž většině je dnes mezi 70 a 90 lety, a odebraných adoptovaných dětí, kterým je dnes mezi 40 a 60 lety.

"Nevím, jestli můžete být těhotná, když mě nenecháte vám tohle udělat," vyslechla si například jedna z tehdy těhotných žen od zdravotní sestry, která jí prováděla intimní vyšetření.

"Nikdy by to neřekla někomu, kdo je vdaný. Tak proč mě jen proto, že jsem vdaná nebyla? Očividně si myslela, že jsem nejnižší z nejnižších," popisuje jedna z žen.

Jiné matce doktor podle komise řekl, že "by měla být sterilizována, jelikož musí být nymfomanka". Mnoho svědectví rodiček hovoří o tom, že jim po porodu nebylo dovoleno právě narozené dítě ani podržet. "Vytrhli mi ji z rukou... byla to nesnesitelná bolest," říká jedna z matek.

Judy Bakerová, které bylo v roce 1967 při porodu 18 let, vypověděla, že jí v nemocnici nařídili, aby dítě položila v místnosti a odešla. "Ani jsem se pořádně nerozloučila. Jako by se to nikdy nestalo... Musela jsem čekat 32 let, než jsem mohla zase říct 'ahoj'," uvedla Bakerová.

Předsedkyně parlamentní komise Harriet Harmanová z Labouristické strany řekla, že zasažené ženy "trpěly ponižováním a očerňováním". "To nejmenší, co teď vláda může udělat, je uznat, že se to nikdy nemělo stát a už se to nestane. A že je správné se omluvit," řekla Harmanová.

Vládní omluvy se dožadovaly stovky rodiček i adoptovaných dětí. "Někdo říká, že omluva je jen malé slovo. Ale já věřím, že za takovou omluvou leží uznání bolesti a utrpení, kterou jsme tiše prožili," říká Liz Harvieová, která se narodila v roce 1974. Její matka Yvonne byla dotlačena k tomu se dcery vzdát k adopci.