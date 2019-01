Britské univerzity se obávají následků brexitu bez dohody

Počet studentů ze zemí Evropské unie, kteří se zapsali ke studiu na předních britských univerzitách v akademickém roce 2018/2019, klesl o tři procenta. Informovala o tom v pátek skupina Russell Group (RS), která sdružuje 24 prestižních vysokých škol. Největší pokles zaznamenaly univerzity v počtu studentů, kteří se hlásí k postgraduálnímu studiu. Podle univerzit na tom má vinu plánovaný brexit. Možnost, že by Británie opustila EU bez dohody, podle RS představuje "jednu z největších hrozeb", jakým kdy britské univerzity čelily.

Představitelé zhruba 150 britských vysokých škol včetně těch ze skupiny Russell Group, kam patří například univerzity v Oxfordu, Cambridge, Edinburghu či londýnská Imperial College, dnes v dopise adresovaném britským poslancům varovali, že případný odchod Británie z evropského bloku bez dohody je poškodí na desítky let. Jejich odvětví přitom podle nich přispívá do britského hospodářství částkou 21 miliard liber (téměř 600 miliard korun) a přímo či nepřímo zaměstnává 944 tisíc lidí.

V dopise univerzity dnes varovaly, že brexit bez dohody by měl zásadní vliv i na výzkum. Postihl by například bádání v oblasti nových způsobů léčby rakoviny či vývoj technologií pro boj proti klimatickým změnám.

"Cenná výměna studentů, zaměstnanců a znalostí by byla vážně poškozena," uvedli akademici. Podle nich by trvalo "bez přehánění... desítky let", než by se britské vysoké školství z těchto škod vzpamatovalo. Univerzity britskou vládu rovněž vyzvaly, aby jim dala záruky, že peníze, které nyní dostávají od EU, po brexitu nahradí vládní prostředky.

"Věda nezná hranic a Spojené království má úctyhodnou historii v přijímání předních světových vědců a výzkumníků k práci a studiu. Toto se nezmění ani potom, co opustí EU," reagovala na varování od univerzit mluvčí britské vlády.

Britské univerzity patří k těm nejlepším na světě. V různých žebříčcích se pravidelně spolu s americkými vysokými školami umisťují na předních pozicích.