Britský tisk k odmítnutí brexitové dohody: Historická porážka

Za historickou porážku a naprosté ponížení premiérky Theresy Mayové označují shodně britská média výsledek úterního hlasování, v němž poslanci Dolní sněmovny odmítli brexitovou dohodu, kterou britská vláda vyjednala s Bruselem a která má upravit podmínky britského odchodu z evropského bloku. Podle bulvárního listu The Sun je dohoda zcela mrtvá a podle bulváru Daily Mail premiérka nyní bojuje o své přežití.

"Mayová utrpěla historickou porážku," napsal na titulní stránce list The Guardian. Také list Financial Times upozorňuje, že porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější "v moderní historii". Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

Za "naprosté ponížení" britské premiérky úterní hlasování označil na titulní straně list The Daily Telegraph. "Je potřeba zvláštního druhu schopností, abyste proti sobě dokázali sjednotit tolik lidí," stojí v komentáři těchto novin k výsledku klíčového hlasování. Také list s názvem "i" označil výsledek úterního hlasování za "historické ponížení" a na titulní straně otiskl fotografii premiérky Mayové.

Titulek listu The Times rovněž hlásá, že "Mayová utrpěla historickou porážku". List Daily Express porážku označuje za "zdrcující". Jeho titulku dominuje slovo "dismay", které v angličtině značí hrůzu či děs a zároveň obsahuje příjmení předsedkyně britské vlády.

Ani britské bulvární listy nešetří kritikou na premiérčinu adresu. The Sun na titulní stránce otiskl fotomontáž, na které je tělo ptáka dronteho mauricijského známého také jako dodo a v češtině i jako blboun nejapný s hlavou britské premiérky. "Brexitová dohoda Mayové je mrtvá jako dodo," použil The Sun k popisu situace anglické přísloví, které se se odvolává na dávno vyhynulého ptáka.

Podle dalšího britského bulvárního listu Daily Mail Mayová nyní "bojuje o život". "Žádná dohoda, žádná naděje, žádné ponětí, žádná důvěra," shrnul lakonicky úterní i možný dnešní vývoj na britské politické scéně bulvár Daily Mirror. Stejně jako ostatní listy připomíná, že dnes večer se bude na návrh labouristické opozice hlasovat o nedůvěře britské vládě.