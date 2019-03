Britští poslanci chtějí kvůli brexitu převzít agendu ve sněmovně

Britští poslanci v pondělí večer schválili návrh, který jim na středeční odpoledne přisuzuje kontrolu nad agendou Dolní sněmovny, aby mohli předkládat vlastní plány vyústění brexitového procesu. Pokud vláda návrhu vyhoví, bude porušen déle než 100 let uplatňovaný princip, podle kterého má kontrolu nad programem sněmovny exekutiva. Představitel premiérky Theresy Mayové již slíbil, že kabinet středeční "sondovací" hlasování o brexitu umožní.

Návrh skupiny poslanců v čele s konzervativcem Oliverem Letwinem dolní komora britského parlamentu schválila poměrem 329 hlasů ku 302. Aby jej mohl podpořit, odstoupil ze své funkce Richard Harrington, který zastával nižší pozici na ministerstvu obchodu. Pro návrh podle tweetu labouristické poslankyně Mary Creaghové hlasoval i další člen vlády Alistair Burt. Vláda premiérky Theresy Mayové s návrhem nesouhlasila, protože prý může podkopat samotný odchod Británie z Evropské unie.

Letwinovo opatření jde proti systému fungování dolní komory britského parlamentu uplatňovanému od začátku 20. století a chce dát řadovým poslancům ve středu odpoledne prostor předkládat vlastní brexitové plány. De facto zástupce ministerské předsedkyně David Lidington v rozpravě s poslanci slíbil, že vláda "sondovací" hlasování poslanců umožní. Zatím však není jasné, zda by výsledek tohoto procesu kabinet přijal jako vládní politiku.

O systému středečních hlasování by se podle Letwina ještě mohlo diskutovat, sám však považuje za optimální postup, aby se začalo jedním hlasováním, v němž by poslanci volili ze všech předložených variant. Poté by prý mohla následovat další hlasování. V posledních dnech novináři spekulují i o jakémsi vyřazovacím systému, kde by ze hry postupně vypadávaly návrhy s nejmenší podporou, dokud by nezůstal jediný vítězný návrh.