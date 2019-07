Bulharsko čelí moru prasat, farma musí porazit desetitisíce vepřů

Papež František na úvod své první návštěvy Bulharska vyzval tamní obyvatele i vládu, aby byli vstřícnější vůči migrantům. Podle papeže by si měli uvědomit, že... více

Obnova populace

Zlínská zoo poslala do volné přírody bulharského pohoří tři supy

Zlínská zoologická zahrada odeslala tři supy bělohlavé do bulharského pohoří Stara Planina, kde budou vypuštěni do volné přírody. Zahrada je do projektu Green... více