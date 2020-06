Bývalý premiér Fillon a jeho manželka se dopustili zpronevěry

Penelope Fillonová léta pracovala v dolní komoře francouzského parlamentu pro svého muže a následně pro poslance Marka Joulauda jako asistentka, za což získala plat v celkové výši přes 830 tisíc eur (podle současného kurzu přes 22 milionů Kč). Podle obžaloby ve skutečnosti žádnou práci nevykonávala, což ale odmítají jak Fillonovi, tak i Joulaud, který rovněž usedl na lavici obžalovaných. - Fillon, který vedl v letech 2007 až 2012 celkem tři vlády a předtím byl poradcem Nicolase Sarkozyho, jemuž pomáhal na cestě do prezidentského úřadu, vždy tvrdil, že celá kauza kolem zaměstnávání jeho manželky je "spiknutím levicových sil". Podle něj Penelope Fillonová práci pro něj skutečně vykonávala. - Francouzský prezident Emmanuel Macron podle agetury Reuters před několika dny vyzval justici, aby prověřila nařčení, že na vyšetřovatele Fillonova případu někdo vykonával nátlak. "Jakékoli pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti orgánů spravedlnosti je nutné rozptýlit," stálo v prohlášení Elysejského paláce. - Vyšetřování manželů Fillonových začalo v roce 2017. Týdeník Le Canard enchaîné tehdy začal zveřejňovat informace, podle nichž Penelope Fillonová léta získávala odměny za fiktivní práci. Skandál ovlivnil kampaň před prezidentskými volbami v roce 2017, v nichž se Fillon ucházel o křeslo hlavy státu jako kandidát umírněné pravice. V dubnu vypadl už v prvním kole, když skončil třetí za pozdějším vítězem Macronem a vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou. Předtím byl dlouho favoritem. - Soud se začal případem zabývat letos v únoru, dnes byl vynesen rozsudek, který uznal Fillonovy vinnými. Expremiérovi vyměřil trest vězení v délce pěti let, z toho tři roky podmíněně. Penelope dostala tříletou podmínku, oba také musejí zaplatit pokutu po 375 tisících eurech (přes deset milionů korun), Fillon navíc nesmí deset let kandidovat ve volbách. - Fillon se narodil se 4. března 1954 v Le Mans, jeho matka byla významnou francouzskou historičkou. V roce 1972 vystudoval filozofii, v roce 1976 veřejné právo na univerzitě v Le Mans a ve studiu pokračoval i na Pařížské univerzitě Reného Descarta. Má diplom z práva a z politických věd. - Je členem hlavní opoziční strany Republikáni (LR, dříve Svaz pro lidové hnutí, UMP). V politice začínal v polovině 70. let, v roce 1983 se stal starostou města Sablé-sur-Sarthe v západní Francii a byl jím až do roku 2001. V roce 1981 byl poprvé zvolen do parlamentu. - V letech 1993 až 1995 byl ministrem pro vysoké školství a výzkum ve vládě Édouarda Balladura, pak byl dva roky ministrem informačních technologií a pošt ve vládě Alaina Juppého. - V roce 2002 se stal ministrem práce a sociálních věcí ve vládě Jeana-Pierra Raffarina; zasloužil se o prosazení reformy penzijního systému a zmírnil také dopady kratšího pracovního týdne zvýšením prostoru pro přesčasy. - V roce 2004 se stal opět ministrem pro vysoké školství a výzkum, v následujícím roce však po nástupu Dominiqua Villepina do funkce premiéra o vládní křeslo přišel. Poté se stal poradcem Nicolase Sarkozyho a ve stejném roce byl také zvolen do Senátu. - Vždy uhlazený elegán britského stylu, který se rád obléká do luxusních značek, působí podle komentátorů na veřejnosti uměřeně až suše. - Fillon je ženatý od roku 1980, s Penelope mají pět dětí. - Ve volném čase čte Chateaubrianda, je náruživým vyznavačem alpinismu a kondičního běhu. Od právnické praxe často utíkal k automobilovému závodění, už od dětství pravidelně navštěvoval 24hodinový závod v Le Mans. Sám o mnoho let později usedal za volant a závodil v soutěžích veteránů.