Čaputová by v případě pádu vlády zvážila i úřednický kabinet

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by zvažovala i jmenování úřednického kabinetu, pokud by parlament na nadcházející mimořádné schůzi vyslovil nedůvěru premiérovi Peteru Pellegrinimu. Čaputová to řekla v diskusní relaci soukromého Rádia Expres. Slovensko velké zkušenosti s vládou úředníků nemá, Česko mělo od roku 1998 již tři úřednické kabinety.

Slovenská opozice, která nemá v parlamentu většinu, se pokusí odvolat Pellegriniho kvůli tomu, že ponechal ve funkci státní tajemnici (náměstkyni) ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou, spojovanou s podnikatelem obviněným kromě jiného z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. Případné vyslovení nedůvěry premiérovi znamená podle slovenské ústavy pád celého kabinetu. Prezidentka by pak mohla jmenovat nového předsedu vlády. Zmíněná schůze parlamentu je naplánovaná na pátek.

"Zvažovala bych všechny ústavní možnosti. Jednou z nich je skutečně jmenování dočasné úřednické vlády," uvedla Čaputová.

Opozice vyvolala jednání parlamentu o návrhu vyslovit nedůvěru Pellegrinimu jen zhruba půl roku před plánovaným termínem voleb.

Slovensko mělo přechodnou vládu v roce 1994 poté, co sněmovna vyslovila nedůvěru tehdejšímu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. V čele takzvaného dočasného kabinetu stál Jozef Moravčík.

Při vytváření nové vlády na Slovensku je výběr premiéra na prezidentovi. Tuto pravomoc loni využil tehdejší prezident Andrej Kiska, aby ovlivnil složení nového kabinetu v čele s Pellegrinim. Ten ve funkci premiéra vystřídal Roberta Fica, který rezignoval v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.