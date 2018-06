Čas se krátí. Ministerstvo musí rozhodnout o dovozu konopí

Britskému ministerstvu vnitra ubíhá čas. Má už jen dva týdny na to, aby rozhodlo, zda může do země importovat konopný olej z Kanady na léčbu dvanáctiletého chlapce, který trpí epilepsií. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Matka dvanáctiletého Billyho Caldwella zjistila, že zásoby konopného oleje, který má pro svého syna k dispozici, jí vydrží místo původně předpokládaných pěti měsíců jen dva. Lékaři ji totiž informovali, že dávky oleje se budou muset zvyšovat.

Lékaři dostali od ministerstva speciální dvacetidenní licenční lhůtu k tomu, aby mohli olej svému pacientovi podávat. Jde o jednu ze sedmi láhví dovezených z Kanady.

Mezitím rodina Caldwellových očekávala, že vláda rozhodne o využití zbývajících láhví. Ty jsou doposud stále na ministerstvu, ale úřad už přislíbil, že na léčbu poskytne i zbylé láhve.

Nicméně nejde o dlouhodobou záchranu. Matka Billyho nyní zjistila, že si ministerstvo bude muset se svým rozhodnutím ohledně dovozu dalších léčiv výrazně pospíšit. Současné zásoby (sedm láhví) totiž vydrží na léčbu jen dva měsíce, a jelikož dovoz z Kanady může trvat až 30 dní, ministerstvo už má prakticky jen čas do konce června, aby definitivně rozhodlo o autorizaci. Jinak bude Billy bez léků.

"Hodiny tikají"

Podle zdrojů The Telegraph oznámí vláda definitivní rozhodnutí ohledně dovozu léčebného konopí někdy v tomto týdnu. "Jen to (snížená doba na rozhodnutí) zvyšuje tlak na ministerstvo vnitra, aby rychle o Billyho lécích rozhodlo. Hodiny tikají a svět se dívá. Doufejme, že udělají správné rozhodnutí," svěřila se Telegraphu paní Caldwellová.

Epileptické záchvaty Billyho se minulý týden zhoršily poté, co ministerstvo zabavilo láhve dovezené z Kanady. Chlapec musel být hospitalizován, nakonec lékaři dostali speciální časově limitovanou licenci na využití jen jedné jediné z konopných láhví.

"Jak už ministerstvo vnitra dříve uvedlo, jde o velmi složitou situaci. Prioritou je zajistit, aby Billy získal co nejúčinnější léčbu, a to bezpečným způsobem. Rozhodnutí o využití mimořádné moci vydáním průkazu pro speciální léčbu bylo vydáno na základě tvrzení vedoucích lékařů, kteří jasně konstatovali, že šlo o nouzovou situaci," citoval The Telegraph mluvčího ministerstva.

"Ministři budou o nových okolnostech, které během víkendu nastaly, informovat parlament. O udělení licence na dovoz léčebného konopí bude rozhodnuto hned, jakmile bude čas mezi jednáními parlamentu," doplnil svou informaci mluvčí.