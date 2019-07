Chlípníci se v našem parku schovávají ve křoví, stěžují si nudisté

Naturisté v Paříži, kteří se před dvěma lety dočkali otevření nudistické zóny ve Vincenneském lesíku, si stěžují, že jejich klid trvale narušují exhibicionisté a voyeuři, kteří se schovávají v křoví nebo za stromy. Oblast sice hlídají strážníci, nicméně pokud nechytí člověka "při činu", nemohou ho nijak potrestat. Zprávu přinesl server The Guardian.

Na území o zhruba osmi tisíc metrů čtverečních mohou nudisté od roku 2017 během dubna až října trávit svůj volný čas. V parku se mohou bez potrestání svléct do naha. I když je v zóně zakázáno nevhodné chování, řada naturistů si už několikrát stěžovala, že jejich klid narušují lidé, kteří nudisty nejsou a situaci využívají ke svému vlastnímu uspokojení.

"Voyeuři a exhibicionisté sem chodí a obtěžují ženy. Ty mají pochopitelně strach. Někdy se tu zastaví policejní jednotka, ale pokud nikoho nechytí přímo při činu, nemohou ho potrestat," řekl deníku Le Monde jeden z nudistů, Bernard. "Nejsou tam záchody. Pro muže to je snadné, mohou jít do lesa, ale pro ženy je to složitější. Ve křoví jsou chlípníci, kteří je sledují a přepadají," dodal jiný nudista, William.

Starostka pařížské oblasti, pod niž park spadá, Catherine Baratti-Elbazová, uvedla, že policii požádala o zintenzivnění hlídek potom, co vyšly zprávy o voyeurismu a exhibicionismu na světlo. Policejní komisař Hugo Arer však tento rok neobdržel ani jednu formální stížnost.

Dokonce i sám prezident Pařížské nudistické asociace Laurent Luft, jenž se na výběru Vincenneského lesíku jakožto nudistického místa podílel, uvedl, že problémy s exhibicionisty a "šmíráky" se přehánějí. "Když jsem o tomto problému poprvé zaslechl, zeptal jsem se kamaráda, který to tam navštěvuje každý den. Řekl mi, že nikdy žádnou hanebnou aktivitu nebo činnost, která s naturismem nekoresponduje, nezpozoroval," řekl Luft.

Zároveň však připustil, že ženy mohou celou věc vnímat jinak. "Kdybych byl žena, nevím, jestli bych tam chodil, ale spousta mých kamarádek to dělá. Každá nudistická oblast, ať už je to pláž nebo i běžná pláž, kde jsou ženy v bikinách, přitahuje frustrované muže," konstatoval.

Vyhledávaná destinace naturistů

Podle Francouzské federace naturismu je země galského kohouta jednou z turisticky nejvíce navštěvovaných nudistických destinací, která ročně přiláká až 2,6 milionu naturistů z celého světa. Dalších 2,1 milionu pak žije přímo ve Francii.

Vysokého počtu nudistů se snažily využít některé podniky. V roce 2017 se otevřela restaurace O'Naturel, jež nabízela stravování návštěvníků bez oblečení. I přes pozitivní recenze ji však v únoru tohoto roku zavřeli, uvádí server Newsweek.