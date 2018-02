Chotěbuz dusí napětí mezi uprchlíky a Němci. Rozdával se slzný plyn

Policie v centru východoněmeckého města Chotěbuz (Cottbus) ve středu večer narazila na šest mužů, kteří rozdávali kolemjdoucím slzný plyn a letáky krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa (NPD). Situace v braniborském městě nedaleko polských hranic je v posledních měsících značně napjatá, opakovaně tu dochází k potyčkám Němců a Syřanů, informoval ve čtvrtek server Spiegel Online.

Text na letácích, které příznivci NPD v chotěbuzském centru rozdávali, vyzýval podle policie k zastavení imigrace do Německa. Mezi muži ve věku od 17 do 32 let byl i jeden člen krajně pravicové strany, která v posledních letech ztrácela podporu v souvislosti se vzestupem preferencí protiimigrační a protiislámské Alternativy pro Německo (AfD).

Policie akci šesti mužů vyhodnotila jako shromáždění, které však nebylo povoleno úřady. Zahájila proto vyšetřování kvůli porušení shromažďovacího zákona. Nerozdané letáky a slzný plyn zabavila.

Jen krátce předtím chotěbuzská policie řešila potyčku v nedalekém nákupním centru. Jednadvacetiletý Syřan tady napadl o pět let mladšího krajana. Útočníka policie na místě zadržela a kvůli dřívějšímu agresivnímu chování mu zakázala pohybovat se v centru města.

V braniborské Chotěbuzi, která leží asi 80 kilometrů severně od českých hranic, dochází v poslední době opakovaně ke střetům mezi Němci a uprchlíky, především ze Sýrie. Policie proto ve městě posílila hlídky a úřady rozhodly, že do Chotěbuzi prozatím nebudou další žadatele o azyl posílat.