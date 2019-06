Chytré telefony pohřbily mýtus o lochnesské příšeře, tvrdí vědec

Všudypřítomnost chytrých telefonů dokazuje, že monstrum v jezeře Loch Ness je jen pouhým mýtem, tvrdí britský paleontolog Darren Naish. Kdyby lochnesská příšera existovala, už by ji podle odborníka z Univerzity v Southamptonu někdo vyfotografoval. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Naish, který se zabývá oborem kryptozoologie, své tvrzení nevztahuje pouze na lochnesskou příšeru neboli Nessie, ale i na další mytická stvoření, jako je himalájský yetti, australský bunyip nebo americký bigfoot.

"Každý má dnes chytrý telefon. Člověk by si myslel, že bude existovat více fotek a kvalitnějších, ale ty, co se objevily, mají strašně malé rozlišení a v detailu vypadají jako malé kuličky. Fakt, že nemáme žádný důkaz, který bychom už dávno měli mít, bije na poplach. Všechno nasvědčuje tomu, že se je to jen kuriozita, projev nějaké víry," řekl Naish.

Ačkoliv se se prodej telefonů s kvalitními fotoaparáty v posledních letech prudce zvýšil, tak naopak frekvence fotografií, na nichž by mohla být lochnesská příšera, ubývá. A ty, co se objeví, nejsou zdaleka přesvědčivé, podotýká Naish.

Většina vědců se už dávno shodla na tom, že Nessie jakožto chladnokrevné hadovité monstrum by nemohlo ve studených skotských vodách přežít. Proti hraje i fakt, že zhruba 22tunová populace ryb v jezeře by nedokázala obrovského plesiosauria dlouhodobě uživit. Skeptici navíc dodávají, že kdyby podobný tvor v jezeře přesto kdysi žil, tak už by se dávno našla jeho kostra.