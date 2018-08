Conte vyhlásil den smutku. A roční výjimečný stav v regionu

Kvůli úternímu pádu části Morandiho mostu v Janově italský premiér Giuseppe Conte vyhlásil v regionu Ligurie na žádost místní správy 12měsíční výjimečný stav. Na tiskové konferenci po mimořádné schůzi s ministry také oznámil, že úřady nebudou čekat až na ukončení trestního vyšetřování a brzy rozhodnou, zda správce dálničního úseku přijde o licenci.

"Zahájíme proces vedoucí ke zrušení koncese firmě Autostrade (per l'Italia)," řekl Conte. "Nemůžeme čekat na justici," dodal. Po odebrání licence už volal italský ministr dopravy Danilo Toninelli. Autostrade per l'Italia prý nedostála svým závazkům vyplývajícím ze smlouvy o provozování Morandiho mostu. Toninelli také mluvil o pokutě, která by mohla dosáhnout až 150 milionů eur (3,9 miliardy korun).

Kromě výjimečného stavu ohlásil premiér také den státního smutku, který "bude korespondovat se dnem pohřebních obřadů pro zesnulé". Předseda vlády potvrdil, že úřady v tuto chvíli evidují 39 obětí a 16 zraněných, z nichž devět zůstává ve vážném stavu.

Italská vláda také vyčlenila na počáteční operace na místě pádu mostu pět milionů eur z národního krizového fondu.