ČR prý slíbila Německu dohodu o vracení migrantů. Babiš: Úplný nesmysl

Německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. V sobotu to napsala agentura DPA, která se odvolala na kancléřčin dopis určený koaličním partnerům - vrcholným politikům Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie. Český premiér Andrej Babiš vzápětí v prohlášení uvedl, že žádné jednání s Německem v této věci se nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila.

"Žádné jednání mezi Českou republikou a Německem v této věci neproběhlo a moje vláda ani neplánuje, že by se k dohodě, která by znamenala systematické přijímání ilegálních migrantů, připojila. Tyto poplašné zprávy považuji za úplný nesmysl. Žádné jednání neplánujeme. Není důvod o tom jednat. Zásadně to odmítáme," uvádí se v prohlášení českého premiéra.

Během své návštěvy Francie navíc Babiš před novináři reagoval poznámkou, že si dosud myslel, že jsou jen ruské falešné zprávy, ale jak to vypadá, jsou i německé falešné zprávy.

Příslib na politické úrovni získala Merkelová podle DPA také od Polska a Maďarska, které se stejně jako Česko doposud stavěly k její migrační politice kriticky. Dalšími státy jsou podle německé tiskové agentury Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Švédsko.

Merkelová v pátek na summitu EU oznámila, že Španělsko a Řecko jsou připraveny převzít migranty zachycené na německo-rakouských hranicích, pokud u nich požádali o azyl.

Babiš už ve čtvrtek před zahájením summitu EU možnost bilaterální dohody s Německem o vracení migrantů vyloučil. "Určitě ne a nepodepsal, protože paní kancléřka se mýlí v tom, že bere fakt, že přicházejí nelegální migranti na evropský kontinent. Na rozdíl od nás, kteří říkáme, že nemají přijít," odpověděl premiér v Bruselu na dotaz novinářů, zda Merkelová oslovila Česko s požadavkem bilaterální dohody o vracení migrantů a zda by na takovou dohodu přistoupil.

Z Německa se nyní do zemí, kde se registrovali, vrací asi jen 15 procent žadatelů o azyl.

Kvůli azylové politice vede s Merkelovou spor ministr vnitra Horst Seehofer, který je předsedou CSU, partnerské strany kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie. Seehofer chce migranty, kteří už byli registrováni v jiné členské zemi EU, vracet přímo z hranic; kancléřka takový jednostranný postup odmítla, nechce k němu přistupovat bez dohody s partnery v EU. Obává se totiž, že Seehoferova varianta by způsobila dominový efekt a že by de facto vedla k zániku schengenského prostoru volného pohybu. O tom, jak v tomto sporu, který ohrožuje německou vládní koalici, dále postupovat, budou v neděli na oddělených schůzkách jednat přední politici CDU a CSU.