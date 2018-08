"Děláme, co se dá." Slovensko zbaví mlčenlivosti desítky lidí

Slovenská prokuratura žádá při vyšetřování kauzy kolem možného zapojení Slovenska do loňského únosu vietnamského podnikatele z Německa do vlasti zbavit mlčenlivosti čtyři desítky lidí. Vyplývá to z vyjádření slovenského generálního prokurátora Jaromíra Čižnára, který novinářům rovněž řekl, že německá strana nemá zájem o vytvoření společného vyšetřovacího týmu ve zmiňovaném případu.

"Hodláme požádat o zbavení mlčenlivosti 44 lidí. Nepočítalo se s tím, že bude až takový počet osob. Provedeme to ale v takovém rozsahu, aby nikdo nemohl říct, že se neudělalo všechno, co se udělat (mělo)," řekl Čižnár, aniž upřesnil podrobnosti o vyslýchaných osobách. Neodpověděl ani na novinářský dotaz, jakou roli mohlo podle něj Slovensko na základě dosavadních informací sehrát při únosu zmiňovaného Vietnamce.

Slovenské ministerstvo vnitra ČTK sdělilo, že ministryně Denisa Saková v případu dosud zbavila mlčenlivosti 14 osob a že je připravena stejně postupovat i vůči dalším lidem, které budou chtít vyšetřovací orgány vyslechnout.

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung na konci července napsal, že berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že bývalý vietnamský komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh byl přepraven slovenským vládním letadlem. List také napsal, že přeprava uneseného Vietnamce byla předmětem schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku. Kaliňák v reakci odmítl nařčení, že přímo vydával pokyny při únosu Vietnamce. Slovenská strana vietnamským partnerům zapůjčila vládní speciál na cestu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy.

Zástupci slovenské generální prokuratury na briefingu také uvedli, že němečtí kolegové se poprvé již loni obrátili na slovenské úřady s žádostí o právní pomoc při vyšetřování únosu Vietnamce a že jim bylo vyhověno. Například letos v květnu se za účasti německých vyšetřovatelů uskutečnily na Slovensku výslechy několika osob. Podle Čižnára zmiňované informace neposkytovaly slovenské prokuratuře důvod k prověřování okolností únosu Vietnamce.

Čižnár, který se minulý týden sešel se svým německým kolegou Peterem Frankem, řekl, že Německo nemá zájem o vytvoření společného vyšetřovacího týmu se Slovenskem a že německé úřady vyšetřují v kauze pouze trestný čin, který byl spáchán na území Německa.

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu a v lednu byl odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, se do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Před soudem zatím stanul pouze Long N. H., který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu tento měsíc poslal na tři roky a deset měsíců do vězení.