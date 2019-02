Di Maio se sešel se žlutými vestami, hledá spojence do evropských voleb

Italský vicepremiér a šéf protestního Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio se ve Francii setkal se zástupci hnutí žlutých vest. Hledá spojence před volbami do Evropského parlamentu, napsal deník La Repubblica. Další setkání se bude konat v příštích týdnech v Římě, informovalo M5S. Hnutí žlutých vest od poloviny listopadu pořádá protesty proti hospodářské a sociální politice prezidenta Emmanuela Macrona.

"Setkali jsme se s lídrem žlutých vest Cristophem Chalençonem a s kandidáty do evropských voleb ze seznamu RIC (Shromáždění občanské iniciativy) Ingrid Levavasseurové," napsal na facebooku Di Maio.

"Zde je památná fotografie tohoto milého setkání, prvního z mnoha, při němž jsme hovořili o našich zemích, sociálních právech, životním prostředí a přímé demokracii. Alpy překonal vítr změn. Opakuji: vítr změn překonal Alpy," dodal.

Jednatřicetilá zdravotní sestra Levavasseurová, která zastupuje umírněný proud žlutých vest, pochází z departementu Eure na severozápadě Francie a stojí v čele kandidátky RIC do květnových voleb do EP. Ústředním požadavkem tohoto proudu je zavedení přímé demokracie.

Program těchto kandidátů bude patrně protievropský, odvozuje The Guardian z prohlášení RIC. Podle průzkumu Elabe z konce ledna by žluté vesty mohly ve volbách do EP získat 13 procent hlasů. Po kritice na sociálních sítích svá jména z kandidátky stáhli už dva lidé.

Padesátník Chalençon je jednou z mediálně výrazných tváří hnutí. Pochází z departementu Vaucluse na jihozápadě země, patří ke skupině místních organizátorů protestů a sám se prohlásil za mluvčího žlutých vest z tohoto regionu. Někteří z protestujících s tím nesouhlasí, kovář Chalençon se podle nich svými postoji blíží krajní pravicí a hnutí využívá k tomu, aby se zviditelnil. Média si také všímají jeho protimuslimských příspěvků na sociálních sítích.

Di Maio už před měsícem žlutým vestám nabídl využití internetové platformy Rousseau, jejímž prostřednictvím členové M5S o všem hlasují. Nespokojení Francouzi by tuto internetovou platformu mohli podle italského vicepremiéra použít k organizaci protestů, při hlasování o volebním programu nebo při výběru volebních kandidátů.

Úspěch samého hnutí M5S, které vzniklo v roce 2009, se zakládá na tom, že část Italů odmítla etablovanou politickou garnituru.

Nespokojené Francouze v ulicích před měsícem zároveň podpořil i Di Maiův koaliční partner Matteo Salvini, šéf protiimigrační Ligy. Paříž jim ústy ministryně pro evropské záležitosti tehdy vzkázala, aby si zametli před vlastním prahem.