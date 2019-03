Dilema evropských lidovců: s Orbánem, nebo bez něho?

Lídrům Evropské lidové strany (EPP) došla trpělivost s neustálými výpady maďarského premiéra Viktora Orbána proti politice Bruselu. Nejsilnější frakce Evropského parlamentu bude ve středu hlasovat o vyloučení jeho strany Fidesz ze svých řad. Část z nich se však obává, že by jeho odchod citelně oslabil lidovce před květnovými evropskými volbami.

Viktor Orbán se svým odporem k politice Evropské unie nijak netají a Brusel kritizuje dlouhodobě. Před květnovými volbami do europarlamentu ovšem vytáhl zbraň těžkého kalibru - jeho vláda spustila kampaň, v níž obviňuje předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a amerického miliardáře maďarského původu George Sorose z podpory migrace, jež podle něho ohrožuje evropskou bezpečnost. "Chtějí zavést povinné kvóty. Chtějí oslabit práva členských států na ochranu hranic," hlásaly billboardy rozmístěné maďarskou vládou. Orbán si také postěžoval, že na Fidesz útočí síly uvnitř Evropské lidové strany a snaží se změnit celou frakci na mezinárodní promigrační organizaci, čemuž se jeho strana snaží zabránit. V rozhovoru pro německý list Welt am Sonntag navíc označil své odpůrce z řad politiků EPP za "užitečné idioty".

Poslední kapka

Pro předsedu Evropské komise Junckera byla kampaň maďarské vlády poslední kapkou. Rozlícený lucemburský politik prohlásil, že jde o další Orbánovy výmysly a konspirační teorie, a navrhl vyhodit Fidesz z Evropské lidové strany. "Podpořím jeho vyloučení. Už je toho dost. Kdo lže z vnitropolitických důvodů, musí si položit otázku, jestli chce být součástí našeho klubu. Myslím, že Orbán už k němu nenáleží," zdůraznil.

Situaci se minulý týden pokusil uklidnit šéf evropských lidovců Manfred Weber. Zajel do Budapešti, aby Orbánovi osobně sdělil podmínky, které by umožnily setrvání Fideszu v EPP. Požadoval okamžité ukončení kampaně proti Bruselu. Navíc chce, aby se Orbán za svou kritiku omluvil ostatním lidoveckým lídrům a postaral se o to, aby v Budapešti zůstala Sorosova Středoevropská univerzita. Ta zvažovala své přestěhování do Vídně, protože maďarská vláda nepotvrdila smlouvu umožňující její další působení v Budapešti.