Do Británie připlouvá stále více migrantů, letos jich očekávají rekordních 56 000

Britská vláda předpokládá, že v letošním roce k břehům Británie přes Lamanšský průliv připluje rekordních 56.000 migrantů. S odvoláním na soudní dokumenty to dnes uvedla agentura Reuters, podle které počet příchozích žadatelů o azyl neklesá navzdory kontroverzním opatřením, která se proti nim chystají.

Britský premiér Rishi Sunak zařadil zastavení náporu migrantů na člunech mezi svých pět priorit poté, co se počet migrantů připlouvajících k jižnímu pobřeží Anglie vyšplhal v roce 2022 na rekordní úroveň. Loni se jich do země touto cestou dostalo více než 45.000, což představuje nárůst o 500 procent za poslední dva roky.

V letošním roce již do Británie přes Lamanšský průliv připlulo dalších více než 5000 lidí.

Vláda v soudních dokumentech předložených v rámci žaloby, která na ni byla dnes podána u londýnského nejvyššího soudu, uvedla, že od března podle odhadů ubytovává více než 109.000 žadatelů o azyl, z toho 48.000 v hotelech. To podle ní stojí 6,2 milionu liber (164 milionů Kč) denně.

Sunakův kabinet očekává, že letos do země připluje dalších 56.000 lidí, čímž by se počet osob vyžadujících vládní podporu zvýšil na zhruba 140.000.

Hněv nad migrací se stal velkým tématem britské politiky. Sunakova konzervativní vláda v březnu oznámila nový zákon, který by všem, kdo připluli na malém člunu, znemožnil žádat o azyl a zajistil by jejich deportaci zpět do vlasti nebo do třetí země.

V loňském roce se Británie dohodla, že desítky tisíc migrantů pošle do Rwandy vzdálené více než 6400 kilometrů. Nikdo ale zatím nebyl deportován, jelikož soudy rozhodují, zda je tato politika zákonná.

Vláda mezitím zkoumá možnost využití vojenských základen nebo velkých lodí k ubytování žadatelů o azyl. To pobouřilo některé radnice vedené konzervativci kvůli možnosti, že by se ubytování pro migranty nacházelo v jejich okresech. Jedna z nich, v Braintree, která pokrývá oblast severovýchodně od Londýna, se dnes u nejvyššího soudu domáhala soudního příkazu, aby zabránila vládě využít k tomuto účelu leteckou základnu.