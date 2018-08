"Do nosníku práskl blesk a most se rozpadl, jako by byl z mouky"

Rozpadl se, jako by byl z mouky. Tak popsala deníku La Repubblica pád části dálničního viaduktu v Janově žena, která se prý v osudném okamžiku nacházela v bezprostřední blízkosti Morandiho mostu. Další svědci uvedli, že neštěstí odstartoval úder blesku. Muž, který zhroucení jednoho z nosníků viaduktu natočil, pouze křičel "Ó Bože, ó Bože!".

"Blesk udeřil do spodku pilíře. Hned poté se začal drolit beton a pak se všechno zhroutilo a byl konec světa," citovala La Repubblica člena čtyřčlenné rodiny, která tragédii přihlížela. Další svědek řekl agentuře ANSA: "Bylo krátce po půl dvanácté, když jsme viděli, jak blesk zasáhl most, a poté jsme viděli, že most jde dolů." Zmíněná rodina se v péči psychologů vzpamatovává ze šoku. "Viděli jsme, jak stavba povolila a potom spadl dolů první kamion," popsali svědci.

Rozrušená byla i další přihlížející: "Mám tu scénu pořád před očima. Lidi, kteří padali, jak se most rozpadal. Náklaďáky, auta." Před pádem části viaduktu k němu žena směřovala po ulici pod ním. "Byla jsem deset metrů od mostu, když se zhroutil, jako by byl z mouky. (...) Byl to zázrak, ale je mi líto těch ubohých lidí, protože ten most už měl problémy," řekla obyvatelka Janova o jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen města.

"Pohled je to opravdu apokalyptický, jako by dopadla bomba," popsal reportér deníku La Repubblica místo neštěstí, kde v tom okamžiku silně pršelo. Uvedl také, že zaslechl informaci o dívce, která procházela pod viaduktem a utrpěla vážná zranění, smrt jí ale podle něj nehrozí. "Situace je opravdu dramatická. Já jsem tady na místě, ale myslím, že i zbytek města bude kompletně zablokovaný," řekl Matteo Pucciarelli.

Na zpravodajských serverech se šíří také videa a fotografie nákladního vozidla, které zastavilo jen několik metrů od bodu zlomu. Štěstí měl také Corrado Cusano, který prý po kritické části mostu projel deset nebo dvacet sekund před jejím zhroucením. "Otočil jsem se a viděl, jak most padá," řekl ve vysílání televize Rai. Potvrdil, že za ním byla spousta vozů, "protože jsme stáli v koloně".

K takřka zázračným se řadí také případ Davideho Capella, který jel přes Morandiho most v okamžiku pádu. "Viděl jsem, jak silnice přede mnou mizí a zůstal jsem zkamenělý a bezmocný ve svém autě, které letělo dolů," uvedl 36letý hasič. Jeho auto ale nedopadlo tvrdě a Davide se z něj dokázal sám dostat. "Kolegové říkají, že to byl zázrak," dodal Capello.

Podobně vyvázl řidič kamionu, o kterém informoval web deníku Corriere Della Sera. "Vylíčil nám, že uslyšel obrovský rachot a následně byl vymrštěn z kamionu, který spadl. On se zachránil pouze s poraněnou kyčlí a ramenem," uvedl reportér italského listu.