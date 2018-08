Do radnice v nizozemském městečku najelo auto

Do radnice v nizozemském městečku Bemmel najelo v noci auto se dvěma kanystry benzínu. Jeden z nich explodoval a vozidlo následně shořelo. Na místě byla nalezena jediná oběť, zřejmě řidič. Hasiči incident nepovažují za teroristický útok, zjevně se však nejednalo o nehodu, napsal web nizozemského deníku De Telegraaf.

Incident se odehrál kolem druhé hodiny ranní. Policie jeho příčiny vyšetřuje a na twitter napsala, že má "silné podezření" ohledně toho, kdo za ním stál. Totožnost oběti v průběhu ihned nezveřejnila.

Městečko Bemmel se nachází přibližně 100 kilometrů jihovýchodně od Amsterodamu. Místní radnice dnes zůstala po rozsáhlém požáru způsobeném explozí benzinu zavřená.

The police have stated that an investigation has led to a possible identification of the person who was in the #car and died as a result of the incident. #Bemmelhttps://t.co/94sNe5K5Lx pic.twitter.com/EAcUvSXP2b