Dohoda o brexitu? Zrada! skandovali demonstranti v Londýně

Několik tisíc příznivců Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a kontroverzního aktivisty Tommyho Robinsona v neděli pochodovalo k londýnské vládní čtvrti Whitehall, aby vyjádřili nesouhlas s vládním plánem pro brexit, který považují za zradu. Kvůli krajně pravicové minulosti Robinsona se v centru Londýna konala i protidemonstrace s podobnou účastí. Policie mezi oběma tábory utvořila bariéru a vše se obešlo bez násilí.

Pozornost britských novinářů se tak soustředila například na účastníka pochodu proti "brexitové zradě", který si s sebou přinesl maketu šibenice s uvázanou smyčkou. Reportérovi deníku The Guardian muž řekl, že provaz je pro premiérku Theresu Mayovou, protože zrádci "takhle končí".

Politický komentátor listu Financial Times Sebastian Payne na twitteru uvedl, že akce UKIP se účastnilo kolem 3 tisíc lidí. "Mnozí byli fanoušci UKIP, ale mnozí byli fanoušci Tommyho Robinsona. Přijetí hlavní hvězdy se nedalo srovnávat s odezvou na mluvčí, kteří vystoupili s projevy o armádě nebo migraci," napsal.

