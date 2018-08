Duda zablokuje novelu zákona pro volby do Evropského parlamentu

Polský prezident Andrzej Duda ve čtvrtek řekl, že bude vetovat novelu zákona, která v evropských volbách výrazně zvyšuje dosud platnou pětiprocentní hranici pro vstup stran do Evropského parlamentu (EP). Normu předložila vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Těžily by z ní velké strany, jako je právě PiS a hlavní opoziční uskupení Občanská platforma.

"Rozhodl jsem se tento zákon vetovat. Změna by znamenala, že práh (pro vstup do EP) by se zvýšil až na 16,5 procenta ze současných pěti," řekl Duda. Podle něj by to znamenalo, že šanci dostat se do Evropského parlamentu by ve volbách v roce 2019 měly jen dvě strany a malé strany by byly prakticky vyloučeny.

Duda je podle Reuters sice spojencem PiS, ale v prezidentských volbách v roce 2020 bude potřebovat i podporu menších stran, aby si zajistil znovuzvolení.

Strana Právo a spravedlnost (PiS) čelí v posledních měsících kritice Bruselu i opozice za předchozí schválené zákony, mimo jiné za soudní reformu, díky níž vláda podle oponentů získá kontrolu nad soudy. PiS tvrdí, že účelem je zefektivnit práci soudů, aby se lidé mohli dovolat spravedlnosti, a zbavit justici soudců z komunistické éry. Přízeň voličů si ale strana získává především sociální politikou, například štědrými přídavky na děti. PiS má většinu v obou komorách parlamentu.

Evropská komise vede proti Polsku bezprecedentní vyšetřování ohledně stavu právního státu a zahájila i několik dalších samostatných řízení. Varšava riskuje, že přijde o miliardy eur z unijních fondů, pokud se ukáže, že podkopává právní stát.