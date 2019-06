Egypt se snaží zabránit dražbě busty faraona Tutanchamona.

Egypt se snaží zabránit prodeji busty faraona Tutanchamona v londýnské dražbě, která se má konat na začátku července v aukční síni Christie's. Informoval o tom v pondělí britský deník The Guardian. Egyptské úřady mají totiž podezření, že socha byla ukradena z chrámu Karnak v Luxoru. Christie's ale tvrdí, že nedávná vlastnická práva prověřila a že současný vlastník má na prodej starožitnosti právo.

"Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tuto aukci zastavili," řekl šéf egyptského památkového ústavu. Egyptská ambasáda v Londýně kontaktovala britské ministerstvo zahraničí a aukční síň s žádostí o zastavení prodeje.

Podle odhadů by mohla být busta mladého faraona, na které je zobrazený jako bůh Amon, vydražena za více než čtyři miliony liber (přes 115 milionů korun). Busta je vysoká 28,5 centimetru a stará více než tři tisíce let. Podle popisu společnosti Christie's obličej faraona "vyzařuje sílu a klid".

Egyptské úřady se domnívají, že aukční síň nemá na prodej sochy právo. "Nemyslím si, že by Christie's měla dokumenty, kterými by mohla doložit, že socha opustila Egypt legálně. Je to nemožné," řekl bývalý egyptský ministr památkové péče. Socha by se měla podle jeho názoru vrátit do Egypta.

Christie's tvrdí, že původ sochy lze vysledovat k Wilhelmovi Thurn-Taxisovi, který ji měl ve své sbírce v 60. letech minulého století. Podle mluvčí aukční síně nelze u takto staré památky určit její vlastnictví tisíce let nazpět, ale je podstatné stanovit, kdo byl v nedávné době vlastníkem a kdo má tedy právo ji prodat, což Christie's učinila.

Podle deníku The Guardian zesiluje v poslední době Egypt boj proti prodeji uloupených památek. Speciální oddělení prochází nabídky aukčních síní, vytipovává objekty, které by mohly být kradené, a následně spolupracuje s Interpolem na jejich navrácení do země.

Egypt nyní požaduje, aby mohli sochu prozkoumat její odborníci, kteří zjistí, odkud přesně pochází.