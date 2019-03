EK odmítá spikleneckou teorii. Na Maďarsko bude reagovat

Protipřistěhovalecká kampaň maďarské vlády, která napadá Evropskou komisi, se míjí s pravdou a exekutiva Evropské unie na to odpoví, aby dosáhla nápravy situace. Uvedl to mluvčí EK Margaritis Schinas. Obdobně se komise ohrazovala už minulý týden.

Vztahy mezi unijními institucemi a nacionalistickou vládní stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána se pokazily za migrační krize 2015, kdy Orbán uplatnil tvrdě protipřistěhovaleckou politiku. Naposledy maďarská vláda spustila na billboardech a v celostránkových inzerátech v novinách kampaň, která tvrdí, že předseda Jean-Claude Juncker a amerických miliardář a filantrop maďarského původu George Soros se snaží otevřít Maďarsko migrantům.

Komise odmítla "absurdní spikleneckou teorii", ale Orbán v rozhovoru, otištěném o víkendu v německém listu Welt am Sonntag, přislíbil, že plakáty brzy zaútočí i na místopředsedu EK Franse Timmermanse.

"Komise byla jednoznačná ohledně názoru na maďarskou vládní kampaň, která se míjí s pravdou a snaží se vykreslit temný obraz tajného spiknutí, údajně vybízejícího k větší migraci do Evropy," řekl mluvčí Schinas. "Jestli si tato kampaň bere na mušku či napadá našeho předsedu, našeho prvního místopředsedu Franse Timmermanse či jakéhokoli jiného člena naší instituce, budeme na nepravdy a klamání reagovat stejnou silou a obhajovat naši práci."

Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými evropskými politiky kvůli kampani své vlády, která spojuje Junckera a Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic. Evropská komise minulý týden zveřejnila rozbor jednotlivých bodů kampaně, které označila za "výmysly".

Současná plakátová kampaň s Junckerem podle maďarské vlády skončí 15. března. V rozhovoru s Welt am Sonntag ale Orbán avizoval, že se poté v nové kampani objeví jiná tvář Evropské komise: její místopředseda a zároveň kandidát socialistů na předsedu EK Frans Timmermans. "Pan Juncker jde do důchodu a na jeho místo nastoupí pan Timmermans," řekl předseda maďarské vlády. Stejně jako Juncker by měl být na plakátech nizozemský politik zobrazen vedle Sorose.