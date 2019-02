EU by vůči Huawei měla zaujmout společné stanovisko

Lucemburský premiér Xavier Bettel se v Berlíně vyslovil pro společnou evropskou strategii vůči čínské telekomunikační firmě Huawei, která patří k předním poskytovatelům techniky pro stavbu nejmodernějších 5G sítí. Podle Bettela, který je zároveň ministrem komunikací, se bude téma probírat i na březnovém unijním summitu.

Lucemburský politik se po setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou vyslovil pro společnou evropskou strategii vůči zapojení firmy Huawei do výstavby rychlých mobilních sítí 5G. "Domnívám se, že evropská odpověď na tuto otázku kolem Huawei by byla nejlepším řešením," řekl Bettel.

Podle lucemburského premiéra by se nemělo předem prohlašovat, že Huawei bude z výstavby 5G vyloučena, dokud nebudou na stole všechny podrobnosti.

Když jde o zásadní otázky kolem práv nebo spolupráce mezi jednotlivými státy, musí být před zaujetím jasného stanoviska k dispozici všechny informace, zdůraznil Bettel. Toto téma by podle něj mohlo hrát jistou roli i na březnovém summitu EU. "Odpověď má být evropská. Nemyslím si, že by to měly být národní odpovědi," zopakoval Bettel.

V mnoha státech, včetně USA nebo také Německa a České republiky, se Číňané v poslední době ocitli pod tlakem kvůli obavám o bezpečnost datových sítí.