EU izoluje Kosovo. Spojíme se s Albánií, hrozí prezident

Kosovský prezident Hashim Thaçi pohrozil Evropské unii, že pokud bude pokračovat v izolaci jeho země, zváží možnost referenda o sjednocení s Albánií. Informovala o tom kosovská i srbská média. Prohlášení přichází v době zvýšeného kosovsko-srbského napětí způsobeného úterní razií kosovské policie na severu země. Albánie na plán kosovského prezidenta zatím nereagovala.

Thaçi v rozhovoru v televizi Dukagjini řekl, že otálení EU s integrací Kosova ukazuje, že nadešel čas vážně přemýšlet o institucionálních krocích vedoucích k národnímu sjednocení Albánců.

"Toho můžeme dosáhnout rezolucemi v parlamentech našich zemí nebo referendem v Kosovu a v Albánii," uvedl kosovský prezident. Sjednocení se podle něj bude týkat i tří okresů v Srbsku obývaných albánskou menšinou.

Z 28 členských zemí EU jich pět neuznává nezávislost Kosova. Kvůli nesplněným podmínkám osmadvacítka dlouhodobě odmítá vyjít vstříc požadavku Prištiny na zrušení vízové povinnosti, kterou má Kosovo jako poslední z balkánských zemí. Kvůli nevyřešenému konfliktu se Srbskem, ale například i kvůli všudypřítomné korupci, je Kosovo stále teprve na začátku svého úsilí o integraci do unie.

Thaçi už ve čtvrtek uvedl, že za žádnou cenu nepřipustí naplnění části smlouvy o normalizaci vztahů se Srbskem, kterou přitom coby tehdejší premiér v roce 2013 podepsal.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v reakci na Thaçiho slova o případném sjednocení Albánců vyjádřil přesvědčení, že se "věci budou ubírat tímto směrem". Podle něj na to bude Srbsko adekvátně a tvrdě reagovat. Zároveň uvedl, že je "naprosto šokován" tím, že v Bruselu dosud nikdo nereagoval na slova Thaçiho o nedodržení podepsané dohody, která předpokládá vytvoření poloautonomního regionu na severu Kosova.

"Pokud pro (kosovské) Albánce neplatí, nevím, s kým si (EU) myslí, že povede rozhovory," dodal.

Vláda Albánie se k Thaçiho plánu na sjednocení do jednoho státu zatím nevyjádřila. S ohledem na to, že EU tuto variantu odmítá jako nebezpečnou pro regionální stabilitu, zastává Tirana umírněnější pozici, byť obyvatelstvo integraci všech Albánců z většiny podporuje. I premiér Edi Rama v minulosti prohlásil, že sjednocení by mělo být konečným cílem. Albánští představitelé však oficiálně doufají spíše v brzkou integraci své země do evropského bloku - ve středu Evropská komise doporučila zahájit s Tiranou přístupové rozhovory.

Albánii to na druhou stranu nebrání postupovat drobnými kroky směrem ke sjednocování s Kosovem. Obě země se už dohodly na vytvoření zóny pro volný pohyb osob a zboží či na zrušení vzájemných roamingových poplatků.