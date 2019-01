EU může před hlasováním vyjít Mayové vstříc, říká irský premiér

Evropská unie je ochotna poskytnout Londýnu písemně nová ujištění ohledně kontroverzní severoirské pojistky v brexitové dohodě, a to ještě předtím, než bude o dokumentu příští týden hlasovat dolní komora britského parlamentu. Listu The Irish Times to řekl irský premiér Leo Varadkar. Londýn a Brusel jsou prý kvůli této otázce v blízkém spojení.

Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku v dohodě o brexitu stanovuje, že pokud se nenajde lepší řešení, obnovení hranice mezi těmito dvěma územími se po přechodném období brexitu odvrátí vytvořením společného celního prostoru EU s Británií. V britské části Irska by zároveň platila pravidla jednotného evropského trhu zajišťující bezproblémový provoz na hranici s Irskou republikou.

"Nechceme Spojené království do ničeho uvěznit," řekl irský premiér. Reaguje tak na stanovisko řady britských politiků, kteří v severoirské pojistce vidí snahu EU připoutat Británii ke svým strukturám na dobu neurčitou. Londýn by mechanismus po případném zavedení nemohl jednostranně opustit a tento bod brexitové dohody je hlavním důvodem, proč dokument nemá podporu mnohých konzervativních poslanců a severoirské strany DUP, která britskou vládu podporuje.

Podle Varadkara je možné, že odpor vůči dohodě o britském odchodu vychází z pouhých domněnek a nedorozumění ohledně záměrů EU. "K rozhovorům o budoucím vztahu chceme přejít bez otálení. Myslím, že právě taková ujištění s radostí poskytneme," dodal irský premiér.

Jak připomenul i Varadkar, lídři členských zemí už na summitu v polovině prosince Británii ujišťovali, že pojistka pro zachování hladkého režimu na severoirské hranici by byla jen dočasná a na její aplikaci nejspíše ani nedojde. Podle britských médií ale premiérka Theresa Mayová požaduje od EU další sliby, například o tom, že dohoda o budoucích vztazích s Británií bude hotová do konce roku 2021.

Zatím však mnoho nenasvědčuje tomu, že by Brusel byl ochoten britské premiérce vyhovět ještě předtím, než bude stávající dohoda vystavena první zkoušce v parlamentu. Nehledě na to, že právně nezávazné záruky nejspíše Mayové s prosazením úmluvy v Dolní sněmovně příliš nepomůžou.

Varadkar v tomto směru uvedl, že Londýn je nyní v "těsném kontaktu" s unijními institucemi, aby probral, zda by "další sada písemných záruk, vysvětlení a ujištění mohla věci změnit". Kvůli řešení problémů se severoirskou hranicí se dnes také s irskými činiteli schází německý ministr zahraničí Heiko Maas.