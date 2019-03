EU převzala řízení brexitu, Mayová bez plánu

Evropská unie byla ve čtvrtek během brexitové debaty na summitu tím, kdo převzal iniciativu. Napsal to německý deník Die Welt s tím, že členské země odmítly žádost britské premiérky Theresy Mayové o odklad brexitu do 30. června. Evropská mutace portálu Politico se věnuje vyostřené debatě, která rozhodnutí brexit odložit předcházela.

Německý deník Die Welt výsledek čtvrtečního jednání o brexitu vidí tak, že to byla EU, kdo určil vnitřní britskou politiku. List také uvedl, že v případě neschválení brexitové dohody může následovat dlouhodobý odklad bez předem známého konečného termínu. To svým vyjádřením naznačil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který řekl, že odklad může trvat až do posledního konce.

Politico čtenáře seznámil s podrobnostmi debaty, během které EU odmítla premiérčin požadavek odkladu do 30. června a místo toho přijala termíny hned dva, a to 22. květen, pokud parlament brexitovou dohodu schválí, nebo 12. duben, když se tak v příštím týdnu nestane. Mayová podle informací portálu nebyla schopná účastníkům summitu vysvětlit, proč zvolila právě datum 30. června.

Politico se také zmínil o tvrdém přístupu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který jako konečný termín požadoval 7. květen. Dostal se kvůli tomu do sporu s předsedou Evropské rady, tedy šéfem summitů, Donaldem Tuskem, který ostatní přesvědčoval o 22. květnu. Do sporu se následně vložila německá kancléřka Angela Merkelová, která Macronův požadavek odmítla kvůli hrozbě neřízeného brexitu. Pokárala i Tuska, kterému vyčetla vyhrocenou debatu svědčící o nedostatečné přípravě, a také ho vyzvala, aby ji nepřerušoval, když hovoří, napsal portál.

Španělský list La Vanguardia k dění na summitu uvedl, že Macron hrál tentokrát zlého policistu, jehož úkolem bylo přitlačit Británii ke zdi. "Zatímco německá kancléřka vystupovala jako hodná policistka," poznamenal deník. Oba podle La Vanguardia i přes odlišný akcent sdělili Londýnu to samé, že Mayová i parlament se musí rozhodnout a že dobrá vůle unie není bezbřehá.

Italský deník La Repubblica se v komentáři podivuje nad tím, jak se vůbec stalo, že Spojené království, kolébka liberální demokracie, utápí v bludišti brexitu a politických bažinách. "Neuvěřitelná série špatných kalkulací a iracionálních rozhodnutí," poznamenal list k situaci v Británii.