Europarlament schválil opatření pro brexit. Zejména v dopravě

Bez jakýchkoli problémů Evropským parlamentem prošla série opatření, připravených ve snaze zmírnit negativní dopady případného brexitu bez dohody. Nařízení se týkají nejcitlivějších oblastí, jakými jsou letecké a silniční spojení Británie s Evropskou unií, zachování práv občanů či studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Jde nicméně o jednostranná opatření, která předpokládají reciproční kroky z britské strany.

Odchod Británie z EU je naplánován na 29. března a hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier dnes po opakovaném odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu uvedl, že brexit bez dohody nikdy nebyl reálnější hrozbou. Evropské orgány proto urychleně chystají opatření, která by dopady takového vyústění na občany zmírnila.

Europoslanci schválili například nařízení, která mají zajistit i v případě neřízeného brexitu "základní propojení" v letecké, železniční i silniční nákladní dopravě. Další nařízení se týkají zachování práva unijních občanů na sociální zabezpečení a bezproblémového dokončení již započatých stáží v rámci programu Erasmus+. Unie se také snaží ulehčit pokračující působení britských rybářů v unijních vodách a naopak.

Český europoslanec Luděk Niedermayer nicméně v úterním rozhovoru s ČTK upozornil, že snahy EU pokrývají "jen velmi malý zlomek, který je uchopitelný, navíc jsou to jednostranná opatření". "Je to jednostranné řešení problému, který je definičně dvoustranný, čili je to řešení těch největších problémů, které navíc spoléhá na adekvátní odpověď na britské straně," řekl.