Evropská komise kvůli nové mutaci viru navrhne zastavit lety z jihu Afriky

Evropská komise navrhne zastavení letů z jihu Afriky do Evropské unie kvůli výskytu nové varianty koronaviru, uvedla na twitteru předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací, a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty.

"Evropská komise navrhne, v úzké koordinaci s členskými státy, aktivaci záchranné brzdy s cílem zastavit letecké cestování z jihoafrického regionu v důsledku znepokojivé varianty B.1.1.529," oznámila ráno von der Leyenová. Záměr zastavit lety z oblasti prakticky ve stejnou chvíli oznámil také Berlín.

Informace přišla den poté, co na brífinku před novou variantou viru SARS-CoV-2 varovalo jihoafrické ministerstvo zdravotnictví. Tamní vědci uvedli, že u varianty B.1.1.529 detekovali "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu, a být tedy výrazně nakažlivější. Zda je skutečně nebezpečnější než dosud známé varianty viru, ale zatím nelze s jistotou tvrdit, v pátek by měla o věci jednat speciální pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jihoafričtí vědci evidují rychlé šíření nové formy viru v provincii Gauteng, která zahrnuje města Johannesburg a Pretoria. Kromě JAR byla detekována i v Botswaně a Hongkongu, kam ji zřejmě zavlekl cestující z Jihoafrické republiky.