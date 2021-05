Evropská komise navrhuje rozšířit seznam zemí, odkud lze cestovat do EU

Evropská komise (EK) v pondělí doporučila, aby obyvatelé zahraničních zemí plně očkovaní proti covidu-19 nebo přijíždějící ze zemí s dobrou epidemickou situací mohli vstoupit na území EU bez dodatečných restrikcí. Blok nyní umožňuje vstup na své území pro rekreační cesty jen občanům sedmi vybraných států.

Nová opatření by rozšířila stávající seznam zemí, odkud lze cestovat do EU. Jako přípustné pro vstup do unie by bylo nejprve naočkování vakcínami schválenými evropskými úřady, komise však rovněž napsala, že by se jejich výčet mohl rozšířit i o látky schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

EK rovněž navrhuje, aby se zmírnila kritéria, podle nichž EU sestavuje seznam zemí, odkud je možné na území bloku cestovat. Aby se předešlo rizikům, která představují nové varianty koronaviru, navrhuje EK zavést opatření "nouzové brzdy", jímž by se zastavilo cestování do EU z vybraných zemí, pokud by v nich došlo k náhlému zhoršení covidové situace.

Na úpravě stávajících pravidel pro cesty do EU se musí shodnout lídři evropských zemí, kteří o záležitosti budou jednat v úterý.